Reklam
Bugun...


Soro İmam'ın Torunu Toprağa Verildi
Şanlıurfa'nın tanınmış ve sevilen simalarından merhum Soro İmam lakablı İmam Altun'un torunu toprağa verildi.

facebook-paylas
Tarih: 01-01-2017 19:42
Soro İmam'ın Torunu Toprağa Verildi
+ -

İstanbul'da yaşayan Şanlıurfalı iş adamı Mehmet Altun'un oğlu ve merhum Soro İmam'ın torunu İmam Altun Sırrın Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da vefat eden ve Şanlıurfa'da toprağa verilen merhum İmam Altun'un cenaze törenine binlerce Urfalı hemşehrisi katıldı. Ekonomist-Çiftçi Fatih Bucak, iş adamı Ömer Abacı, iş adamı Hadi Altun ve merhum İmam Altun'un amcası Ferzat Altun ile babası Mehmet Altun'un katıldığı cenaze töreninde, İmam Altun gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Altun ailesinin merhum İmam Altun'un taziyelerini Hacı Bekir Sofrası'nda kabül ettiği öğrenildi.

 

 




Kaynak: urfasiyaseti.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da Ev YangınıŞanlıurfa'da Ev Yangını
Soro İmam'ın Torunu Toprağa VerildiSoro İmam'ın Torunu Toprağa Verildi
Türkiye Yeni Yıla Katliamla Girdi: 39 ÖlüTürkiye Yeni Yıla Katliamla Girdi: 39 Ölü
Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 2017 MPİ sorgulama ekranıYılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 2017 MPİ sorgulama ekranı
Gece kulübü çalışanı saldırı anında yaşananları anlattıGece kulübü çalışanı saldırı anında yaşananları anlattı
60 Milyon Liralık Milli Piyango Çekilişi Yapıldı!60 Milyon Liralık Milli Piyango Çekilişi Yapıldı!
Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda?Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda?
Şanlıurfa'da yılbaşını kana bulayacaklardıŞanlıurfa'da yılbaşını kana bulayacaklardı
Şanlıurfa'da Bu Yıl 40 Bin Çocuk Dünyaya GeldiŞanlıurfa'da Bu Yıl 40 Bin Çocuk Dünyaya Geldi
Vali Tuna 2016 yılını değerlendirdiVali Tuna 2016 yılını değerlendirdi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI