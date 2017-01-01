Soro İmam'ın Torunu Toprağa Verildi

İstanbul'da yaşayan Şanlıurfalı iş adamı Mehmet Altun'un oğlu ve merhum Soro İmam'ın torunu İmam Altun Sırrın Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da vefat eden ve Şanlıurfa'da toprağa verilen merhum İmam Altun'un cenaze törenine binlerce Urfalı hemşehrisi katıldı. Ekonomist-Çiftçi Fatih Bucak, iş adamı Ömer Abacı, iş adamı Hadi Altun ve merhum İmam Altun'un amcası Ferzat Altun ile babası Mehmet Altun'un katıldığı cenaze töreninde, İmam Altun gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Altun ailesinin merhum İmam Altun'un taziyelerini Hacı Bekir Sofrası'nda kabül ettiği öğrenildi.