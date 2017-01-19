Reklam
Bugun...


Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 18 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa’da sosyal medyada terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle daha önceden gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

facebook-paylas
Tarih: 19-01-2017 19:15
Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 18 Kişi Tutuklandı
+ -

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle daha önceden gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik geçen hafta operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 18 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 18 Kişi TutuklandıSosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 18 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da Mazot İçen Suriyeli Bebek ZehirlendiŞanlıurfa'da Mazot İçen Suriyeli Bebek Zehirlendi
Akıma Kapılan Vinç Operatörü ÖldüAkıma Kapılan Vinç Operatörü Öldü
Halktan büyükşehire tepkiHalktan büyükşehire tepki
Bağlı'nın Babası Toprağa VerildiBağlı'nın Babası Toprağa Verildi
Temizlik işçisi iş arkadaşını öldürdüTemizlik işçisi iş arkadaşını öldürdü
11 Nisan projesinde cami projesi iptal mi edildi11 Nisan projesinde cami projesi iptal mi edildi
Harran Ovası'na 1 milyon zeytin ağacıHarran Ovası'na 1 milyon zeytin ağacı
Seydi amca devreye girdi husumet bittiSeydi amca devreye girdi husumet bitti
Birecik Kaymakamı Kapalı Spor Salonunda İncelemede BulunduBirecik Kaymakamı Kapalı Spor Salonunda İncelemede Bulundu
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI