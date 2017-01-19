Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 18 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle daha önceden gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik geçen hafta operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 18 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA