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Soyu Tükenmekte Olan Anadolu Sırtlanı Kazada Telef Oldu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, soyu tükenmek üzere olan çizgili Anadolu sırtlanı bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

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Tarih: 22-01-2017 13:06
Soyu Tükenmekte Olan Anadolu Sırtlanı Kazada Telef Oldu
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, soyu tükenmek üzere olan çizgili Anadolu sırtlanı bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Soyunun tükendiği zannedilen ve 2013 yılında Güneydoğu Anadolu'da yeniden görülmeye başlanan çizgili Anadolu sırtlanı, Suruç-Birecik karayolunda bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Yolun kenarında değişik bir hayvan leşi gören sürücüler, araçlarının durdurup baktıklarında hayvanın soyu tükenmekte olan çizgili Anadolu sırtlanı olduğunu fark etti. Cep telefonlarıyla sırtlanın fotoğrafını çeken vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine giden yetkililer, bir araca ait parçalarla birlikte yol kenarında duran yetişkin sırtlanın trafik kazası kurbanı olduğunu belirledi.

En son yaklaşık 100 yıl önce görüldüğü tahmin edilen çizgili Anadolu sırtlanı, son yıllarda özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da görülmeye başlanmış ve soyu tükenenler listesinde olduğu için koruma altına alınmıştı. - ŞANLIURFA






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