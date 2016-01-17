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SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ
ŞANLIURFA MERKEZ İLÇE' LERİNDEN HALİLYE BELEDİYESİ HİZMET' LERİNE VE SEÇİM VAATLERİ' Nİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYOR ...

SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ
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Şanlıurfa merkez ilçe belediye' lerinden . Halilye belediyesi Fevzi Demirkol başkan' lıgında hizmet'lerine ve seçim döneminde verdigi vaad'leri ve söz'leri yerine getirmeye devam ediyor . Bugün sabah. 9. 00 da Şehit'lik çamlık lokanta'sında düzenlenen tören'le Halilye belediye'si 169 merkez ve kırsal mahalle muhtar'ına vaad edilen , bilgisayar'ları dagıtıldı . Törene . Tarım. Gıda ve hayvancılık bakanı Faruk Çelik ve Şanlıurfa millet vekilleri belediye başkanları muhtarl'lar. Ve çok sayıda partili katıldı bura'da tirit ziyafeti eşliginde yapılan törende bir konuşma yapan başkan . Demirkol biz halkımıza verdigimiz, söz'leri! Yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz . Gece gündüz Halilye ilçesine ne kata biliriz ? Diyerek geçirip plan ve proje'lerle kafa patlatıyoruz . Ne söz verdiysek yapmaya çalıştık ve yapıyoruz . Biz söz verdiysek yaparız diye konuştu .




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