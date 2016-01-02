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SUR DA KAHPE SALDIRI

SUR DA KAHPE SALDIRI
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Sur'da art arda saldırı! 11 asker yaralı

 

8 dakika önce

 

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Sur’un değişik bölgelerinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların infilak etmesiyle meydana gelen patlamalarda 11 asker yaralandı.

 

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirerek düzenlediği saldırıda 3 asker hafif yaralandı. 3 askerin yaralanmasının ardından çatışmalar devam etti. Sur’un değişik bölgelerinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamalarda 8 asker daha yaralandı.

Güvenlik güçleri kentte Kasım ayından bu yana işyerlerinden 300'e yakın tüp çalındığını ve bu tüplerin Sur'da patlayıcı yapımında kullanıldığını belirledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde 2 Aralık günü, barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Dün PKK'lı teröristlerin tuzakladıkları bombayı infilak ettirdiği saldırıda polis memurları Kenan Ardıç ile Orhan Dilekçi'nin şehit olmasının ardından operasyonlar ilçenin Fatihpaşa, Savaş, Dabanoğlu, Cemal Yılmaz ve Hasırlı mahallelerinde yoğunlaştırıldı.

Sık sık silah ve patlama seslerinin geldiği ilçede bugün PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirerek düzenlediği saldırıda şarapnel parçalarının isabet ettiği 3 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

PKK'lı teröristlerin özellikle Fatihpaşa ile Hasırlı mahallerinde bir çok eve elektrikli fünye, bubi tuzaklı bombalar yerleştirdiği ve patlayıcıların 30 ile 150 kilo arasında değiştiği belirlendi.

Güvenlik birimleri, Kasım ayından itibaren kentte bir çok tüpçüden 300 kadar tüpün çalındığı ve bu tüplerin de Sur'da bomba yapımında kullanıldığını tespit etti. 

Güvenlik güçleri, bölgede yaşanan çatışmaların yanı sıra tuzaklanan bombaların imhasını da gerçekleştiriyor.

YARALI SAYISI 11’E YÜKSELDİ 

3 askerin yaralanmasının ardından çatışmalar devam etti. 

Sur’un değişik bölgelerinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamalarda 8 asker daha yaralandı. Şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle yaralanan askerin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Bugün yaralanan toplam 11 askerin tedavileri Diyarbakır Asker Hastanesi’nde sürüyor. 

İlçeden silah ve patlama sesleri de gün boyu duyuldu.

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