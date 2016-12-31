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Suriyeli Aileye Hayırsever Desteği
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 9 kişilik Suriyeli aile, hayırseverlerin yardımlarıyla hayata tutunuyor.

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Tarih: 31-12-2016 16:55
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 9 kişilik Suriyeli aile, hayırseverlerin yardımlarıyla hayata tutunuyor.

Suriyeli, 9 kişilik Faris ailesi 1 yıl önce yaklaşık 200 kilometre uzaktaki evlerini bırakarak Akçakale ilçesine sığındı.

36 yaşındaki anne Semira Faris, yaptığı açıklamada, eşinin Suriye'deki çatışmalarda yaralandığını söyledi.

İç savaş nedeniyle çocuklarıyla sığındıkları Akçakale'de hayırseverlerin yardımıyla geçimlerini sağladıklarını anlatan Faris, Türk halkına destekleri için teşekkür etti.






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