Reklam
Bugun...


Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
Siverek'te eğitimini sürdüren Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

facebook-paylas
Tarih: 27-12-2016 09:50
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
+ -

Ülkelerindeki iç savaştan nedeniyle Siverek ilçesine yerleşen Suriyeli 423 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okulu ziyaret eden Cumhuriyet İlkokulu müdür yardımcısı Sabri Varışlı, hayırsever vatandaşların gönderdiği ve içerisinde resim defteri, yaz defteri, kalem, kalemtıraş, silgi, boya kalemleri ve futbol toplarını öğrencilere hediye etti. Suriyelilere karşı her zaman ensar olmak için gayret gösterdiklerini söyleyen öğretmen Sabri Varışlı, devletin de Suriyelilere yönelik tüm imkanları seferber ettiğini belirtti. Herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini ifaden eden Varışlı, "Suriyeli öğrencilerimize en kısa zamanda giysi yardımında da bulunacağız. Bunun yanı sıra ilçe genelinde 30 köy okulundaki 3 bin öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Buradan yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.

3 yıl önce Halep'ten Siverek ilçesine taşındıklarını söyleyen Eyla Al-Kasım, kırtasiye yardımında bulunan öğretmene teşekkür etti.

 

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımıSuriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
Teknoparklar Tecrübe Paylaşımı ÇalıştayıTeknoparklar Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı
Açık Öğretimdeki 1.5 Milyon Öğrenciye MüjdeAçık Öğretimdeki 1.5 Milyon Öğrenciye Müjde
Şurkav’ın Ücretsiz Kurs Kayıtları Devam EdiyorŞurkav’ın Ücretsiz Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Öğrenciye Taciz İddiası Linç EttiriyorduÖğrenciye Taciz İddiası Linç Ettiriyordu
Öğretmenlik sıralamasına yeni düzenlemeÖğretmenlik sıralamasına yeni düzenleme
Öğretmenler Birlikte ÖğreniyorÖğretmenler Birlikte Öğreniyor
YGS Matematiğine Singapur ModeliYGS Matematiğine Singapur Modeli
Eğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyorEğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyor
Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI