Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

Ülkelerindeki iç savaştan nedeniyle Siverek ilçesine yerleşen Suriyeli 423 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okulu ziyaret eden Cumhuriyet İlkokulu müdür yardımcısı Sabri Varışlı, hayırsever vatandaşların gönderdiği ve içerisinde resim defteri, yaz defteri, kalem, kalemtıraş, silgi, boya kalemleri ve futbol toplarını öğrencilere hediye etti. Suriyelilere karşı her zaman ensar olmak için gayret gösterdiklerini söyleyen öğretmen Sabri Varışlı, devletin de Suriyelilere yönelik tüm imkanları seferber ettiğini belirtti. Herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini ifaden eden Varışlı, "Suriyeli öğrencilerimize en kısa zamanda giysi yardımında da bulunacağız. Bunun yanı sıra ilçe genelinde 30 köy okulundaki 3 bin öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Buradan yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.

3 yıl önce Halep'ten Siverek ilçesine taşındıklarını söyleyen Eyla Al-Kasım, kırtasiye yardımında bulunan öğretmene teşekkür etti.