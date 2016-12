Suriyeli Sığınmacılar Yeni Yılda 'Barış' Bekliyor

Ülkelerinde 6 yıldır süren iç savaş nedeniyle Türkiye sığınan Suriyeliler, yeni yılda ülkelerinde barış sağlanıp, özlemini çektikleri vatanlarına dönmeyi ümit ediyor.



Türkiye'de kimi çadır kentlerde kimi de kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdüren sığınmacılar, 2017 yılında barışın sağlanmasıyla ülkelerinde huzur ve güven içinde yaşamak için dua ediyor.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 35 bin kişinin barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nde kalan sığınmacılar da her geçen yıl artan vatan hasretlerinin yeni yılda son bulmasını diliyor.



Suriyeli Rukaya Beyazıt, muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce İdlib'ten 3 çocuğuyla kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldiklerini söyledi.



Türkiye'de huzur için yaşadıklarını belirten Beyazıt, şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizde savaştan önce mutlu bir şekilde yaşıyorduk. Savaş çıkınca buraya kaçmak zorunda kaldık. Bütün dünya ülkeleri bizleri reddetti ama Allah'a çok şükür Türkiye bizlere kapılarını açtı. Ülkemizdeki yaşantımız buradaki kadar huzurlu ve güzel olmasa da vatan bir başkadır. 2017'den temennimiz Suriye'deki savaşın bir an önce sona ermesi ve vatanımıza dönmek."



Rim Rahmed, 3 yıl önce Suriye'nin Rakka kentinden kaçarak Akçakale'ye sığındıklarını belirterek, "Biz savaşın bütün çirkinliklerini gözlerimizle gördük. Tek isteğimiz savaşın bir an önce bitmesi ve anne şefkati gibi olan vatanımıza, evlerimize dönmek." dedi.



Ugba Eyyedise de yeni yılın bütün dünyaya barış ve mutluluk getirmesini diledi.