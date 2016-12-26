Reklam
Bugun...


Şurkav’ın Ücretsiz Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Şurkav tarafından yeni dönem kurs kayıtları için müracaatlar alınmaya başlandı.

facebook-paylas
Tarih: 26-12-2016 14:58
Şurkav’ın Ücretsiz Kurs Kayıtları Devam Ediyor
+ -

Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği hizmetlerle bilimden sanata, kültürden, folklora geniş bir yelpazeye yaydığı faaliyetlerine her yıl yenilerini ekleyen Şurkav, bu yıl da ücretsiz Osmanlıca, Hüsn-ü Hat ve Ney kurs kayıtlarına başladı.

Kültür alanında Şanlıurfa’nın maddi ve manevi değerlerine düzenlediği yarışma, kültür yayınları ve restorasyon çalışmalarıyla sahip çıkan Şurkav, eğitim alanında da “Herşey insan içindir” ilkesiyle hareket ederek açtığı kurslarla Şanlıurfa’nın kültür hazinelerini gelecek nesillere aktarıyor.  Bu kapsamda 2016-2017 eğitim öğretim döneminde de kurslar düzenleyen Şurkav; Osmanlıca, Hüsn-ü Hat ve Ney kurs kayıtlarına 22 Aralık’ta başladı. Vakfın idare merkezinde alınan kurs kayıtları içinse son başvuru tarihi 06 Ocak 2017 olarak belirlendi. 

Kısa adı ŞURKAV olan Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı, kurs kayıt başvurularını da aldığı idari hizmetlerini Yusufpaşa Mahallesi 886. sokak No:27 adresinde sürdürmeye devam ediyor. 

 

 

 






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Teknoparklar Tecrübe Paylaşımı ÇalıştayıTeknoparklar Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı
Açık Öğretimdeki 1.5 Milyon Öğrenciye MüjdeAçık Öğretimdeki 1.5 Milyon Öğrenciye Müjde
Şurkav’ın Ücretsiz Kurs Kayıtları Devam EdiyorŞurkav’ın Ücretsiz Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Öğrenciye Taciz İddiası Linç EttiriyorduÖğrenciye Taciz İddiası Linç Ettiriyordu
Öğretmenlik sıralamasına yeni düzenlemeÖğretmenlik sıralamasına yeni düzenleme
Öğretmenler Birlikte ÖğreniyorÖğretmenler Birlikte Öğreniyor
YGS Matematiğine Singapur ModeliYGS Matematiğine Singapur Modeli
Eğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyorEğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyor
Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!
Prof. Dr. Ali Vahit Turhan, Palmes Académiques ile onurlandırıldıProf. Dr. Ali Vahit Turhan, Palmes Académiques ile onurlandırıldı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI