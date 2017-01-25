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Suruç'ta, Tnt ve El Bombası Fünyesi Ele Geçirildi
SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde araziye gömülü 1 kilo 660 gram TNT patlayıcı ile 14 el bombası fünyesi ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulundu.

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Tarih: 25-01-2017 13:50
Suruç'ta, Tnt ve El Bombası Fünyesi Ele Geçirildi
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SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde araziye gömülü 1 kilo 660 gram TNT patlayıcı ile 14 el bombası fünyesi ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulundu.

Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kentine komşu olan Suruç İlçesine bağlı Ekili mahallesinde boş bir arazide çuval olduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çıkardığı toprağa gömülü çuvalda; 1 kilo 660 gram TNT patlayıcı, 14 el bombası fünyesi ile uzun namlulu silaha ait bir şarjör bulundu. Mühimmata el koyan ekipler, çuvalı toprağa gömen kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. - Şanlıurfa






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