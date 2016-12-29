ŞUTSO'nun Nefes kredisi başvuruları başladı

Nefes Kredisi ile ilgili yapılan toplantıda konuşan ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, “Kredi garanti fonundaki amaç, hükümetin kredi faizlerinin düşürülmesi yönündeki gayretlerine destek vermektir. İkinci amaç bankaların ellerindeki fonların üyelerimize, iş adamlarına, girişimcilerine o fonlarını kullandırmaya ön ayak olmaktır” dedi. Şanlıurfa'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başlattığı ve birçok kişinin yararlanma imkânı bulabileceği Nefes Kredisi müracaatları başladı. TOBB tarafından esnaf ve ticari kuruluşlara yönelik başlatılan Nefes Kredisi müracaatları başladı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB'un başlattığı kredi için 3 milyon yatırarak destek oldu. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Taş ile Kredi Garanti Fonu İl Müdürü Özgür Aydın ile birlikte toplantı düzenleyen İsmail Demirkol, esnafın rahat bir nefes alması için TOBB tarafından başlatılan kredi müracaatlarının başladığını belirterek, "Daha düşük oranda faizle üyelerimizin, iş adamlarımızın rahat bir nefes almasını sağlamaktır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katkıları oldu. Faiz aylık olarak 8. 25'tir yıllık olarak 9. 90 ile faiz veriliyor" dedi. Öte yandan başlatılan krediden yararlanmak isteyen oda üyeleri, 100 bin liraya kadar düşük faizli kredi çekebilecek. Oda üyelerinin çektiği kredi tutarı aylık olarak 1 yıl içerisinde geri ödenecek. Böylece kredi çeken oda üyesi rahat bir nefes almış olacak. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda Nefes kredisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan bilgilendirme toplantısına Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Taş, Kredi Garanti Fonu İl Müdürü Özgür Aydın ve Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol katıldı. DEMİRKOL: İMKÂNLARIMIZIN AĞIRLIKLI KISMINI BU ALANA TAHSİS ETTİK Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, kredi ile amaçlarının üyeleri ve iş almalarının rahat bir nefes almasını sağlamak olduğunu belirterek, “Bir araya gelmemizin nedeni odalarımızın ve odalar birliğimizin önderliğinde üyelerimize bir nefes kredisini sizin aracılığınızla üyelerimize ve vatandaşlara iletmek. Ben iki satırla konunun amacını ileteceğim, kredi garanti fonundaki amaç, hükümetin kredi faizlerinin düşürülmesi yönündeki gayretlerine destek vermektir. İkinci amaç bankaların ellerindeki fonların üyelerimize, iş adamlarına, girişimcilerine o fonlarını kullandırmaya ön ayak olmaktır. Ve tabii ki daha düşük oranla üyelerimizin, iş adamlarımızın bir nefes almasını sağlamaktır. Faiz aylık 8.25 yıllık ise 9.90 ile faiz veriliyor. Biz kendi imkânlarımızın ağırlıklı kısmını bu alana tahsis ettik, neden çünkü oda üyeler için var, odamızın parası üyelerimizin parasıdır. Ondan dolayı ifade ettiğim gibi ağırlıklı olarak bizde buraya tahsis ederken bizim ve üyelerimizin daha fazla istifa imkânları doğuyor. Netice olarak krediye başvuruda dosya inceleme masrafı ile birlikte toplam 925 lira dışında herhangi bir başvuru parası alınmıyor” dedi. TAŞ: TEŞVİK NİTELİĞİNDE ONLARIN HEPSİNİ KULLANDIRACAĞIZ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Taş, kredinin teşvik amaçlı kullandırılacağını ifade ederek, “Kredi garanti fonun bankalar aracılığı ile bizim bir nefes kredi adı altında bir projemiz vardı. Buda bizim üyelerimize 100 bin TL’lik düşük faizli bir kredi projemizdir. Bu krediler tabi devam edecektir. Biz bütçemizdeki fonlardan bunun hepsini üyelerimize kendi ticaretleri ile ilgili ve yapacağı yatırımlarla ilgili teşvik niteliğinde onların hepsini kullandıracağız” diye konuştu. AYDIN: ODALAR BURADA NE KADAR BÜYÜK BİR GÜÇ OLDUKLARINI GÖSTERDİLER Kredi Garanti Fonu İl Müdürü Özgür Aydın, ekonomiye nefes aldırmak için krediyi açtıklarının altını çizerek“2016 yılını sonuna doğru birazda ekonomiye nefes aldırmak için Türkiye Borsalar Odalar Birliği ile piyasayı rahatlamak ve faiz oranlarını aşağı çekmek için bu uygulama güzel oldu buna hepimiz şahit olduk. Bizim temel görevimiz finansmanda erişime zorlanan firmalara, firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bunları yaparken de objektif kriterlerle değerlendirmelerde bulunuyoruz. Finansman anlamında zorluk çeken firmalarımızın hepsini daha rahat bir şekilde finansmana ulaşmasını sağlıyoruz. Nefes kredisine baktığımız zaman Şanlıurfa’da güzel sonuçlarımız var. Bu krediler tamamen genel müdürlüğümüzde değerlendiriliyor ve çok kısa sürede sonuçlandırılıyor. Bankaların almış olduğu teminatlar doğrultusunda tamamen bankaların bize yönlendirmiş olduğu dosyalarla işlemleri gerçekleştiriyoruz. İlk sonuçlar takdire şayan, tabi odamızın kaynak aktarımı ile firmalar bu finansmana eriştiler. Odalar burada ne kadar büyük bir güç olduklarını gösterdiler. İlerleyen günlerde belki daha güzel projelerle daha uzun vadeli, daha uzun soluklu işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü piyasa şartlarında faiz oranları belli iken böyle bir olayı gerçekleştirmek kolay değil, hem Odalar Borsalar Birliği hem de Şanlıurfa Ticaret Odası elini taşın altına koyarak üyelerini bir nebze de olsa rahatlamış oldular. Her dosyanın bir inceleme ücreti 250 TL olarak standart alınıyor. Bunun dışında ödemiş oldukları komisyonlar var, hepsi, standart hiçbir şekilde tamamen sistemin dönmesi ile alakalı gerçekleştirilen işlemlerdir bunlar. Bankalar bu konu altında herhangi bir ücret almıyorlar” şeklinde konuştu.