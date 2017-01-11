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Tadilatı Tamamlanan Halk Eğitim Merkezinde Yangın Çıktı
Şanlıurfa’da tadilatı yeni tamamlanan halk eğitim merkezi binasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Tarih: 11-01-2017 15:31
Tadilatı Tamamlanan Halk Eğitim Merkezinde Yangın Çıktı
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Şanlıurfa'da tadilatı yeni tamamlanan halk eğitim merkezi binasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Haliliye Halk Eğitim Merkezinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katta çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü. Yangın nedeniyle büyük maddi hasar meydana gelirken merkezin yeni tadilattan çıktığı belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA






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