Tarım arazilerinin imara açılmasına tepki

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da yıllardan bu yana tarım arazileri sınırsız yapılaşmaya açılarak bir çok kesime rant sağlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa’daki tüm Ovalarının Belediye imar alanları dışında koruma altına alınması kararlaştırıldı.Bu kararın tarım arazilerindeki imar rantlarını durdurup durdurmayacağı kamuoyunda merak konusu olurken,Şanlıurfa’da bazı kesimlerin süreçten rahatsız olduğu konuşuluyor.

ŞANLIURFA’NIN en verimli tarım arazilerinin içerisinde beton evlerin yapılması tarım arazilerinin geleceği açısından çok büyük tehlikeler barındırıyor. Özellikle Şanlıurfa’ya yakın tarım arazilerinin bazı belediyeler tarafından imara açılması da bu tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.

Stadyumu bile arazisinin üzerine inşa etmişler

Örneğin, yıllar önce Şanlıurfa’daki 4,5 milyon hektarlık Harran Ovası’ndaki birinci sınıf tarım arazilerine imar izni verilmiş. Şanlıurfa’nın stadyumunu bile tarım arazisinin üzerine inşa etmişler.Özellikle Harran ilçesi ve kent merkezine yakın olan arazilerde artan betonlaşma gelecekte tarım arazilerinin ne gibi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.İşin garip tarafı bu talan göz göre göre yapılırken müdahale eden yok. Bu işten rant elde edenleri ise ne yasalar ne de kanunlar durdurabiliyor.

Adeta talan edildi

Geçmiş dönem belediye yetkilileri tarafından imara açılan şu an ki ŞUTİM’in kurulduğu alan,Maşuk ve Kısas bölgesinin imara açılmasıyla Şanlıurfa merkeze yakın güney bölgesinde yer alan ve 1 sınıf tarım arazisiler adeta talan edildi. Bir zamanlar ekilip biçilen topraklar olan ve şu anda her tarafı hızla betonlaşan bu bölgelerde neredeyse tarım arazisi kalmadı. Açıkta kalan kısımlar ise arsa şeklinde satılmış arazilerdir. Merkezdeki bu toprakların yanı sıra Harran, Suruç, Akçakale ve Birecik ilçeleri de beton altında kalmış durumda.

Bazı kesimler süreçten rahatsız

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa’daki tüm Ovalarının Belediye imar alanları dışında koruma altına alınması kararlaştırıldı.Kararın ardında Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Toprak Koruma kuruluna Şanlıurfa’nın tarım arazilerinin korunması talimatını verdi. Böylece Toprak Koruma Kurulu Kararları ile Şanlıurfa’da ki verimli tarım arazilerinde imar dışı yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.Bu kararın tarım arazilerindeki imar rantlarını durdurup durdurmayacağı kamuoyunda merak konusu olurken,Şanlıurfa’da bazı kesimlerin süreçten rahatsız olduğu konuşuluyor.



Artık önüne gelen tarım arazisini imara açamayacak

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr.Ali Rıza Öztürkmen Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarım ülkesi olduğunu söyledi.Ülke tarımının yüzde 15’nin GAP’tan elde edildiğini belirten Öztürkmen,”Biz tarım topraklarına muhtacız.Biz bunları kaybedersek geleceğimizi de kaybederiz.Çocuklarımız bunların hesabını bizden soracaktır.Şanlıurfa Valiliği geçtiğimiz günlerde aldığı kararla ovaların belediye imar alanları dışında koruma altına alınması kararlaştırıldı.Böylece artık önüne gelen tarım arazisini imara açamayacak.Bu konuda hiç kimseye taviz verilmemeli” dedi.

Harran’da 35 bin dönüm arazi betonlaşmış

Öztürkmen, “Şanlıurfa’da herkesin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor.Tarım topraklarını kendimiz korumalıyız.Örneğin Harran’da 35 bin dönüm arazi betonlaşmış durumda.Yazık değimli?” ifadelerini kullandı.

Urfa’da durum vahim

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka ise, ”Ovalarımız betonlaşıyor. Buralar bizim geleceğimiz ” dedi.Şaka, “Türkiye’de bu bir hastalıktır. Âmâ Urfa’da durum daha da vahim. Biz oda olarak konuyu Büyükşehir Belediye Başkanına ilettik. Harran Ovasına bakıldığında arazilerin betonlaştığını ve bunun yanlış olduğunu dile getirdik. Urfa olarak bu ovalar bizim geleceğimiz. Buraların yasal düzenlemesinin yapılması gerekiyor. Bu işgal bir an önce en engellenmeli. Geçen ay bakanımız ile yaptığımız görüşmede bu konuyu gündeme getirdik. Bu arazilerle ilgili Ziraat Mühendisleri olarak bir kapsamlı rapor hazırlayacağız. Bu raporu basın mensuplarına ve belediye başkanlarına tek tek sunacağız. Aynı raporu bakanlığa da göndereceğiz. İnşallah bu çalışmayla işgali engellemeye çalışacağız” diye konuştu.

Tarım arazilerinin imara açılmasına müsaade etmeyeceğiz”

Şanlıurfa Milletvekili ve Tarım Bakanı Faruk Çelik’de geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ziyaretinde yaptığı konuşmada,tarım arazilerinin imara açılmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirmişti. Bakan Çelik, “Keyfi olarak ben ev yapıyorum, öyle bir şey yok. Belediyelerimiz burada, herkes cezasını çekecek. Bir santim tarım toprağı gidince ancak bin yıl sonra geri getirilebilir. Ne ömür yetebilir buna ne de bir şey. Onun için eğer aç kalmak istemiyorsak, eğer burası ambar şehir olsun diyorsanız bunun yolu tarım arazisini korumaktan geçiyor. Biz de bakan olarak Şanlıurfa’ya bu mührü vuracağız. Sınırlar çizilecek, tarımsa tarım yapılacak. Belediye başkanlarımızla bunları konuşuyoruz. Allah aşkına bu dağın etekleri komple konuta müsait. Konut yapalım gitsin. Manzarası da çok güzel. Şehir orada yerleşsin. Üçüncü, dördüncü derecede verimsiz alanlar var, oraları imara açalım. Niye biz tarım alanlarını imara açıyoruz da tarım alanlarını perişan hale getiriyoruz. İki kardeş ayrılıyor, gidip birinci sınıf tarım arazisinde ev yapıyorlar. Maşallah 8–10 tane de çocuk var. Evlenmeye başlıyorlar orası mahalle oluyor. Elektrik gelsin, yol gelsin, su gelsin, tarım arazisi uçtu gitti. Buna müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Şanlıurfa’daki tarım arazilerinin imara açıldığı iddiası meclise taşınmıştı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki tarım arazilerinin imara açıldığı iddiasına ilişkin soru önergesi hazırlamıştı. Tanal sorularını İçişleri Bakanı Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu’ya iletti.Tanal önergesinde “Şanlıurfalıların şikayetleri neticesinde ve basına yansıyan haberler aracılığıyla öğrendiğimiz kadarıyla Harran, Suruç, Ceylanpınar Ovasu ve Şanlıurfa’daki diğer verimli tarım arazileri imara açılmaktadır ve bu bölgelerde betonlaşma görülmektedir.” diyerek 6 soru sormuştu.