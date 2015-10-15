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Tarsus Otobüsün Altında Can Verdi
Otobüsün altında can verdi MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 62 yaşındaki Asiye Çolak, karşıya geçmek isterken otobüsün altında kalarak öldü.

Tarsus Otobüsün Altında Can Verdi
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Otobüsün altında can verdi

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 62 yaşındaki Asiye Çolak, karşıya geçmek isterken otobüsün altında kalarak öldü.

İsmet Paşa Bulvarı'nda ATM'de işlem yapan Asiye Çolak, kavşakta trafik ışıklarındaki yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Yeşil ışık yanınca hareket eden Y.S. yönetimindeki 33 NJZ 75 plakalı özel halk otobüsü, Çolak'a çarpıp üstünden geçti. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde, Asiye Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, otobüs şoförü Y.S.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde Çolak'ın karşıya geçmeye çalışması ve bu sırada otobüsün çarpması sonrasında yaşananlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: TARSUS

(Tür: Yurt)




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