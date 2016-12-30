TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını söyledi.Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, burada yaptığı konuşmanın başında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Uslu,dedi.Öte yandan Meclis Başkanlığı da yaptığı açıklamada İsmail Kahraman'ın enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.