TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin öneri red edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Grubu'nun Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının ardından, HDP parti binalarına ve çalışanlarına karşı gerçekleştirilen saldırıların araştırılmasına dair önergenin, bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.



HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, partilerinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, siyasi partilere yönelik saldırıların "Kabul edilemez" olduğunu belirtti.



HDP'nin her zaman barıştan ve demokrasiden yana olduğunu vurgulayan Adıyaman, siyasi iktidarın partilerine ve parti yöneticilerine yönelik tavrını eleştirdi.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da siyasi partilerin binalarının saldırıya uğramasının ya da yağmalanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ancak bu noktaya gelinmesinde partinin takındığı tavrın da gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.



İstanbul'daki terör saldırısının ardından, Mecliste AK Parti, CHP ve MHP tarafından ortak bir bildiri yayımlandığını, HDP'nin bildiriyi imzalamadığını ifade eden Yıldız, HDP'ye bildiriye neden imza atmadıkları sorusunu yöneltti.



Sataşma nedeniyle kürsüye gelen HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise Beşiktaş'daki terör saldırısını diğer partiler gibi kınadıklarını, ancak kendilerinin katkısı alınmadan hazırlanarak, önlerine konmuş bir metni imzalamalarının söz konusu olamayacağını bildirdi.



Yıldırım, "Bildiriye imza atan diğer iki muhalefet partisine sorun bakalım; bildiriye birer cümle derç edebilmişler mi? 'Hazırladık, bunu imzalayın'. Burası noter makamı mı?" diye sordu.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da AK Partili Yıldız'ın konuşmasında bir şehit cenazesinde CHP çelengine yönelik tepkiye değinmesi üzerine, sataşma nedeniyle söz aldı.



Cenazelerde siyaset yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Altay, çeşitli ideolojileri simgeleyen ya da partilerle anılan işaretleri yaparak şehit cenazesinde bulunmanın da kabul edilemez ve ayıp bir davranış olduğunu belirtti.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da söz alarak partisinin mensuplarının, şehit cenazelerinin istismarı anlamına gelecek herhangi bir yaklaşımın sergilenmemesi konusunda özel bir hassasiyet gösterdiğini anlattı.



HDP binalarına yönelik saldırıları doğru bulmadıklarını vurgulayan Usta, İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında Meclis'te yayımlanan bildiriyi de imza atan partilerin birlikte hazırladıklarını, önlerine gelen hazır metne onay vermeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine değindi.



Olayda ciddi bir istihbarat zaafı olduğunun görüldüğünü savunan Bekaroğlu, tek silahı olan saldırganın vurulmasını da eleştirdi.



Bekaroğlu, Türkiye'nin hızla bir karanlığa sürüklendiğini, herkesin aklını başına alarak gerekli duyarlılığı sergilemesinin önemli olduğunu kaydetti.



AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ise isimlerine bakılmaksızın tüm terör örgütleriyle aynı kararlılıkla mücadele edildiğini vurguladı.



Terörün dış kaynaklarına da işaret eden Boynukara, Türkiye ve bölgesinin küresel bir kuşatma altında olduğunu, ancak kararlı mücadele ile tüm olumsuzlukları aşacağını belirtti.



Görüşmelerin ardından, oylanan HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.