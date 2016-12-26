Teknoparklar Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı

Şanlıurfa Teknokentte düzenlenen ve iki gün devam edecek olan çalıştayın açılışında konuşan Vali Güngör Azim Tuna, "Şanlıurfa ilimiz önemli tarihi, kültürel potansiyeliyle birlikte birçok bileşende bir cazibe merkezi olarak marka şehir özelliği taşımaktadır. Bu yönünü sanayi ve üretimle birleştirdiğinde medeniyetlerin başkenti olan güzide ilimiz, bu tarihi misyonumuzu geleceğe taşımış olacaktır. Ülke olarak, 2023 yılında beş yüz milyar dolar ihracat hedefi ve dünyanın en büyük ilk on ekonomisi arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için özellikle sanayi sektöründe bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Onuncu kalkınma planında yenilikçi üretim ve istikrarlı büyüme başlığında da ARGE inovasyon çalışmalarının ve iş birliği oluşumlarının küresel rekabeti yükseltici özelliği üzerinde durulmaktadır. Bu toplantının şehrimiz ve ülkemizin ilerlemesine faydalar sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

ARGE'nin aslında bir ülke için olmazsa olmazlardan olduğunu söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise konuşmasında, "Ülkemizin gelişebilmesi için araştırma ve geliştirmeyle böyle teknokent merkezlerini ve yeni teknolojileri, yeni yol ve yöntemleri sanayiciyle buluşturmanız gerekiyor. Öğrenilen bilgi ve tecrübenin yalnızca kayıtlarda kalması, kitaplarda kalması bir şeyi ifade edemez. Bu anlamda Harran Üniversitesinin öncülüğünde hizmet veren bu merkezin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Çalıştayın açılışında söz alan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Sıkıştırılmış alanlar çoğaldı ve insanlar ARGE'ye inanmaya başladı ve belli bir yere geldik dedi. Devlet parası olan ve fikri olana kendi ARGE'ni yap dediğini hatırlatan Rektör Taşaltın, "Parası olmayıpta fikri olana, ben sana para veriyorum, sen al üret diyor. Teknokentin de özelliği bu. Özellikle hocalarımıza ve fikri olup az parası olana diyor ki, bütün destek benden, sen yeterki üretim yap, teknoloji üret ben sana destek veririm. Şimdilerde insanlarımız ARGE'nin para kazandıracağını biliyor. Doğru yolda ilerliyoruz. Misafir hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağımız bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar ise Son on yıl içerisinde ülke olarak milli gelirimizin on binlerin üzerine çıktığına dikkat çekerek, "Bundan sonra yirmi bine nasıl çıkılacak, bunun gayreti içerisindeyiz. İşte burada yaptığımız gibi ARGE, inovasyon, girişimcilik, katma değerli üretime önem vererek, bu konuda yatırım yaparak geleceğimizi şekillendireceğiz. Nasıl bir iş yapalım, neye yatırım yapalım, nereden para kazanalım, kimi çalıştıralım, ne kadar istihdam oluşturalım, bu gibi konuları gündemimize almamız, konuşmamız gerekiyor. Bu konularda biz hazırlık yapıyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa Teknokenti 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu hatırlatan Teknokent Müdürü Öğretim Görevlisi Hasan Aydoğdu, Toplamda şuanda 7 ortağımız mevcut olduğunu, Harran Üniversitesi yüzde 52'lik oranla en büyük ortaklarımızdan biri olup, Birçok araştırmacıya ve firmalara ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Toplantıya Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şerafettin Çelik, Üniversite Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar, Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kocaeli ve Bozok Üniversiteleri Teknoloji Geliştirme Bölge yetkilileri, üniversite öğretim elemanları, Teknokentte faaliyet gösteren firma yetkilileri ve araştırmacılar katıldı.

Plaket töreninin ardından sunumlara geçildi.