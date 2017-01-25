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Telabyad'da Patlama Oldu, Akçakaleliler Korktu
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kentinde patlama meydana geldi.

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Tarih: 25-01-2017 13:50
Telabyad'da Patlama Oldu, Akçakaleliler Korktu
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ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kentinde patlama meydana geldi. Türkiye tarafından da duyulan patlama Akçakale'de tedirginliğe yol açtı.

Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kentinin Türkiye sınırına yakın bir noktasında saat 17.00 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlama, sınırın Türkiye tarafında tedirginliğe yol açtı. Neden kaynaklandığı bilinmeyen patlamanın ardından sınır hattında güvenlik güçleri zırhlı araçlarla önlem aldı.

- Şanlıurfa






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