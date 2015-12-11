Telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz

Tartışmasız sorunun cevabı uygun fiyat, iyi özellikler olmasıdır. Eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncesinde neden telefon değiştirmek istediğimizi ele alalım iyi bir Teknoloji Haberleri takipçisiyseniz sürekli yenilikler ve özellikler eklenerek birçok akıllı telefonun pazarda yer aldığını biliyorsunuzdur. Bunların başında yakın bir tarihte kullanmaya başlayacağımız 4.5G teknolojisi gelmektedir.



Yeni bir teknoloji demek o teknolojiyi destekleyen cihazların ortaya çıkacağı anlamına gelmektedir. Şuan piyasalarda birçok telefon modeli 4.5G destekli olduğu söylense de bu teknolojinin sunduğu özellikleri tam anlamıyla kullanmanıza yeterli değildir. En önemlilerinden bir tanesi olan interneti düşünelim şuan en iyi akıllı telefonlar 100 mgbit hıza kadar ağ bağlantısı kurma seçeneği sunarken 4.5 G bizlere 1 Gbit hıza kadar internet hızı sağlar yani 10 kat kadar bir fark bulunmaktadır.



Akıllı telefon üreticileri ise telefonlarda daha hızlı bir bağlantı seçeneği sunmak için çalışmalarına devam ederken bu kadar yüksek hızlı internetlere sahip olmamızda çok fazla bir anlam ifade etmiyor çünkü 4.5 G bağlantıları ile sahip olduğumuz internetler 1-5 GB gibi küçük miktarlarla limitlendirilmekte ve aşıldığı taktirde ücretler oldukça yüksek sevilere ulaşmaktadır. Yani yapabileceklerimiz Whatsapp, tango, viber gibi uygulamaları çalıştırarak sosyal medya sitelerinde gezmekten ibaret sürekli müzik dinleme, film veya dizi izleme seçeneklerimiz kısıtlanan kota uygulamalsrından dolayı oldukça düşüktür. Ancak fiber gibi wifi bağlantısıyla yüksek hızda internet sahibi olmanız mümkün ancak telefonların bağlantı gücüne dikkat etmeniz gerekir aksi halde istediğiniz hızlara ulaşamazsınız.



Kamera kullanımı, fotoğraf çekmek, video çekmek artık büyük bir hobi haline geldi. Bunun başlıca nedeni herkesin cebinde profesyonel birer kamera taşıması akıllı telefonlarda yer alan kameraların kaliteleri artık profesyonel cihazlarla yarışırken yüksek kalitelerde video ve fotoğraf çekme fırsatı sunuyor. Ancak kamera kalitelerinin ayırt edilmesindede önemli püf noktalar bulunmaktadır. Bir telefon kamerasının yüksek Mega piksel değerlerine sahip olması iyi olduklarını göstermez detaylı renk çözünürlüğü algılama, renk yoğunluğu, orjinal zoom seçenekleri gibi onlarca farklı faktör kalitesini göstermektedir.



Tüm bu detaylar arasında nasıl en iyi ve en uygun telefonu seçebileğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bunun için kullanıcılara kolaylık sağlayan Telefon Karşılaştırma seçeneklerini kullanmanızı öneririz. Bu özellik farklı modüllerde telefon özelliklerin listeleyerek kullanıcılara doğru tercih yapma fırsatı sunmaktadır.