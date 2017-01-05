Telefon dolandırıcılarının lideri Urfalı çıktı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde yaşlı vatandaşları arayarak telefonla dolandıran şahısların peşini bırakmadı.

Geçtiğimiz hafta telefonla dolandırıcılık olayına karışan 4 kişi; ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak ceza evine gönderilmişti. Düzce'de meydana gelen telefon ile dolandırıcılık olaylarını yöneten çete lideri konumunda olan paraları alan ve hesapçı olarak adlandırılan şüpheli M. T. isimli şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Şanlıurfa Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları ile yakalandı.

Gözaltına alınan M.T adliyeye gönderildi.