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Telefon dolandırıcılarının lideri Urfalı çıktı
Düzce'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları dolandıran çetenin lideri Şanlıurfa'da yakayı ele verdi.

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Tarih: 05-01-2017 18:21
Telefon dolandırıcılarının lideri Urfalı çıktı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde yaşlı vatandaşları arayarak telefonla dolandıran şahısların peşini bırakmadı.

Geçtiğimiz hafta telefonla dolandırıcılık olayına karışan 4 kişi; ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak ceza evine gönderilmişti. Düzce'de meydana gelen telefon ile dolandırıcılık olaylarını yöneten çete lideri konumunda olan paraları alan ve hesapçı olarak adlandırılan şüpheli M. T. isimli şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Şanlıurfa Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları ile yakalandı.

Gözaltına alınan M.T adliyeye gönderildi.

 

 




Kaynak: sondakika.com



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