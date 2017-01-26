Televizyona seks yaparken yakalandılar

Polis olmalarına az bir zaman kala yaptıkları hata pahalıya patladı. Eğitim gününde cinsel ilişkiye girebilmek için eğitime gitmeyen genç çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Çift her şeyi bir kenara bırakıp eğitim günü boyunca birlikte oldu. Olay televizyon ya da bilgisayar monitörü aracılığıyla güvenlik kamerası görevi gören sisteme yakalandı.

Odada kamera olduğu akıllarına bile gelmeyen çiftin seks yaptığı anlar bir de Facebook’ta paylaşılınca skandal daha da büyüdü.

Görüntülerde kapının hemen önünd eduran kadın ve adam uzun süre öpüşüyor. Ardından adam kadının üzerindekileri çıkarıyor. Sonunda tamamen çırılçıplak kalan çift kanepede ilişkiye giriyor.