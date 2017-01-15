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Temizlik işçisi iş arkadaşını öldürdü
Şanlıurfa’da iki temizlik işçisi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

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Tarih: 15-01-2017 11:47
Temizlik işçisi iş arkadaşını öldürdü
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Şanlıurfa’da iki temizlik işçisi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı kısa sürede yakalandı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, olay Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonunda yaşandı. İddiaya göre temizlik işçisi olarak görev yapan Ömer Cengiz ile Mustafa K. arasında bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre Mustafa K., arkadaşı Ömer Cengiz’i bıçakla yaraladı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Mustafa K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken,hayatını kaybeden Ömer Cengiz’in cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.




Kaynak: RUHA AJANS



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