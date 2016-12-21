Reklam
Bugun...


Terör Futbol Turizmini de Vurdu, Antalya'ya Sadece 500 Kulüp Geldi
Terör olayları futbol turizmini etkiledi. 2015'te Antalya'ya 2 bin 500 takım gelirken, geçen yıl bu sayı 1500'e, bu yıl ise 500'e kadar düştü.

Terör Futbol Turizmini de Vurdu, Antalya'ya Sadece 500 Kulüp Geldi
+ -

Türkiye'de son dönem yaşanan terör saldırıları, futbol turizmini de olumsuz etkiledi. Önceki yıllar kış dönemi kampı için Antalya'yı tercih eden Avrupa'nın futbol takımlarının yanı sıra, İskandinav ülkeleri de rotalarını değiştirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan terör olayları futbol turizmini olumsuz etkiledi. Her yıl çok sayıda dünyanın bildiği futbol takımlarının iklim koşullarının yanı sıra, spor kompleksleri nedeniyle tercih ettiği Antalya'da bu yıl az sayıda futbol takımı kamp yapma kararı aldı. Yerli takımların tercihi yine Antalya olurken, yıllardır kamp için Antalya'ya gelen Avrupa'nın birçok ünlü kulübü terör olaylarını neden göstererek Dubai, Portekiz, İspanya ve Kıbrıs'a gitme kararı aldı.




Bu haber 35 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Osmanlıspor’u yenmek gurur vericiOsmanlıspor’u yenmek gurur verici
Amedsporlu Şehmus Özer, Uçuruma Yuvarlandıktan Sonra Donarak Hayatını KaybetmişAmedsporlu Şehmus Özer, Uçuruma Yuvarlandıktan Sonra Donarak Hayatını Kaybetmiş
THY Euroleague'de Türk DerbisiTHY Euroleague'de Türk Derbisi
Üniversitelerarası Voleybol Heyecanı BaşladıÜniversitelerarası Voleybol Heyecanı Başladı
Sınırsız Dostluk Yarı MaratonuSınırsız Dostluk Yarı Maratonu
Yıldızlar Karması Maçına Antalyaspor'dan Eto'o ve Serdar KatılacakYıldızlar Karması Maçına Antalyaspor'dan Eto'o ve Serdar Katılacak
Spurs, Rockets'a 'Dur' DediSpurs, Rockets'a 'Dur' Dedi
Terör Futbol Turizmini de Vurdu, Antalya'ya Sadece 500 Kulüp GeldiTerör Futbol Turizmini de Vurdu, Antalya'ya Sadece 500 Kulüp Geldi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI