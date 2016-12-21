Terör Futbol Turizmini de Vurdu, Antalya'ya Sadece 500 Kulüp Geldi

Türkiye'de son dönem yaşanan terör saldırıları, futbol turizmini de olumsuz etkiledi. Önceki yıllar kış dönemi kampı için Antalya'yı tercih eden Avrupa'nın futbol takımlarının yanı sıra, İskandinav ülkeleri de rotalarını değiştirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan terör olayları futbol turizmini olumsuz etkiledi. Her yıl çok sayıda dünyanın bildiği futbol takımlarının iklim koşullarının yanı sıra, spor kompleksleri nedeniyle tercih ettiği Antalya'da bu yıl az sayıda futbol takımı kamp yapma kararı aldı. Yerli takımların tercihi yine Antalya olurken, yıllardır kamp için Antalya'ya gelen Avrupa'nın birçok ünlü kulübü terör olaylarını neden göstererek Dubai, Portekiz, İspanya ve Kıbrıs'a gitme kararı aldı.