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Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
IKBY Başkanı Barzani, Başika krizinin tırmanmasının ardından Ankara’ya geldi. Barzani’yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede tüm terör örgütleriyle mücadeleye dikkat çektiği öğrenildi

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Merkezi Irak Hükümeti ile Türkiye arasında Başika’ya asker sevkiyatından dolayı krizin tırmandığı günlerde daha önceden planlanan programı çerçevesinde Ankara’ya geldi. Barzani’yi Esenboğa Havaalanı’nda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu karşıladı. Barzani ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü. Barzani daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edildi.




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