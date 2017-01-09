Timuroğlu, Harran ilçesini ziyaret etti

Timuroğlu, beraberindeki Harran Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık ile Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u ayrı ayrı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Timuroğlu, Harran'ın tarihi mekanlarını gezdi.

Siverek'te inşaatlar denetlendi

Siverek Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapımı devam eden inşaatlarda denetim yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, yaptığı açıklamada, Siverek'in son yıllarda nüfusuyla birlikte inşaat sayısının artığını söyledi.

Belediye olarak kaçak yapıyla mücadeleyi sürdürmeye devam ettiklerini belirten Baydilli, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz çalışma alanlarında iş güvenliği ve çevre temizliğidir. Ekiplerimiz inşaatlarda denetimler yaparak çalışmalar sırasında çevrenin temiz tutulması, inşaat alanının çevre güvenliğinin yasalara uygun yapılması, hafriyatların zamanında kaldırılması yönünden inşaat sahiplerine uyarılarda bulundu. Yasalara ve çevre temizliğine uymayan inşaat sahipleri ve yetkilileri hakkında yasal işlem başlatılacak.