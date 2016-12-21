Tipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaret

Bir süre önce Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Tipioğlu, İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Rüştü Yılmaz, Personel Şube Müdürü Haluk Karadağ ve Birecik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Sadık Doğan ile birlikte Başkan Pınarbaşı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Konuklarına belediyenin çalışmalarından bahseden Başkan Pınarbaşı, Tipioğlu'na, günün anısına kahve takımı armağan etti.

Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, emniyet teşkilatı olarak, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını belirtirken, "Kamu hizmetleri kesintisiz hizmetlerdir. Asayiş ve güvenlik noktasında eksiksiz olması gereken hizmetlerdir. Bizim işimiz vatandaşın can ve mal emniyeti ile huzurunu sağlamaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle görevimize devam edeceğiz" dedi.

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı da her zaman polis teşkilatının yanında olduklarının altını çizerek, "Yastığa başımızı koyduğumuzda rahat uyuyabiliyorsak bu sizlerin sayesindedir. Huzurumuz, güvenliğimiz ve geleceğimiz için canını feda etmekten kaçınmayan tüm kahraman güvenlik güçlerimize bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca, vatanı uğruna şehit düşen kardeşlerimizi de bir kez daha saygı ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu.

kaynak: haberler.com