Tipioğlu'nu Urfalılar sevdi

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'ya atanan il emniyet müdürü Veysel Tipoğlu, Şanlıurfa'da göreve başladığı günden itibaren Şanlıurfa'lıların en çok şikayet ettiği konuların üzerine ısrarla gitmesi, vatandaşların taktirini kazandı.

ŞUTİM YENİ HAL PAZARI'da Dernek Başkanı STK İzleme Platform Başkanı, Tipioğlu'nun çalışmalarından dolayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, müdürün Şanlıurfa'da takdri hak ettiğini söyledi.

Akbaş açıklamasında: "Hep söyledim,yine söyleyeceğim.. Kızan kızsın, küsen küssün.. Bize liyakatlı, görev aşkıyla yanan, halkın hizmetkarı, bürokrat, siyase tçi lazım diye..

Kimin emeği geçti bilmiyorum. emniyet müdürümüz, sn.veysel Tipioğlu'nun urfaya atanmasına hangi vekilimizin emeği geçmişse, kendisiyle gurur duyabilir, ben vazifemi yaptım diye..

Şimdi, sabah sabah bu yazıyı neden yazdım...

Uyuşturucuyla mücadele eden arkadaşlarım iyi bilir. önceki dönemlerde, uyuşturucu satıcılarına yönelik, tüm çabalarımıza rağmen, ciddi bir adım atılmadı. Veysel beyi gelişiyle, cok güzel gelişmelerin olduğunu, takip edenler biliyordur.

Esasen, Veysel beyin o abartılı koruma araçları ve koruma ordusuyla gezmemesi de, halkın gözünden kaçmamıştır.

Tüm ekibine teşekkür ederken, gerek utuşturucuyla mücadelede, gerekse terörle mücadelede, başta stk lar olmak üzere, 7/24 tüm urfalıları,yanında bulacağını belirtmek isteriz." dedi

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