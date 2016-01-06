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TOBB'' DAN BAKAN ÇELİK'E ZİYARET
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FARUK ÇELİK BUGÜN TOBB BAŞKANI VE BERABERİNDEKİ HEYETİ MAKAMINDA KABUL ETTİ .

TOBB'' DAN BAKAN ÇELİK'E ZİYARET
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı Faruk Çelik bugün Türkiye odalar ve borsalar birligi başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberinde' ki ! Heyeti makamında kabul etti . Ziyaretin nedeni bu bakanlıga atanan Çelik i tebrik oldugu açıklanırken ziyaretin çok güzel ve ılımlı bir havada geçtigi belirtildi .

Bu aradauçak düşürme nedeni ile gerilen Türkiye Rusya ilişkilerinde gelinen son nokta' nında ele alındıgı görüşmede ithalat ve ihracatçıların sıkıntı yaşanmaması adına önlem ve tedbirlerde degerlendirildi . Öte yandan gerek tobb heyetinin , gereksede bakan Faruk Çelik 'in üzerinde durdukları sorunların başında üreticimizin sadece bir Ülkeye bağlı olmadıgı ve üretilen hiç bir ürünün pazar bulamıyacagı gibi bir durumun söz konusu olmadıgı , türk üreticisine dünya ' nın her yerinden taleplerin herzaman hat safaada oldugu vurgulandı .




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