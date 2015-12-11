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TOKİ KURASINI KAZANANLARIN LİSTESİ
Mehmet Akif İnan Konferas salonunda gerçekleştirilen kura çekilişine binlerce vatandaş katıldı.

TOKİ KURASINI KAZANANLARIN LİSTESİ
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Maşuk konut projesinin 168 adetlik bağımsız bölümlerinin konut alma hakkı ve konut projesinin konut belirleme kurası Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

 

Mehmet Akif İnan Konferas salonunda gerçekleştirilen kura çekilişine binlerce vatandaş katıldı.

 

Şanlıurfa Maşuk altgelir grubu 1+1 Kurasını kazanan Asil ve Yedekler için Tıkla

 

Şanlıurfa Maşuk altgelir grubu 2+1 Kurasını kazanan Asil ve Yedekler için Tıkla

 

2+1  Kurasını kazanan Asil ve Yedekler için Tıkla

3+1 Kurasını kazanan Asil ve Yedekler için Tıkla

4+1 Kurasını kazanan Asil ve Yedekler için Tıkla

 

 




Kaynak: Şanlıurfa Basın

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