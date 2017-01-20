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Trabzon'da dolandırdı, Şanlıurfa'da yakalandı..
Trabzon’da telefonla aradığı kadının "Reina saldırısında isminiz var" diyerek 188 bin TL’sini parasını dolandıran şahıs polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şanlıurfa’da yakalandı.

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Tarih: 20-01-2017 19:11
Trabzon'da dolandırdı, Şanlıurfa'da yakalandı..
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Trabzon'da telefonla aradığı kadının "Reina saldırısında isminiz var" diyerek 188 bin TL'sini parasını dolandıran şahıs polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Fatma Karagur'u telefon ile arayan bir şahıs, "Reina saldırganının evinde yapılan aramada eşinizin ismi bulundu" diyerek iki farklı noktaya para bırakmasını söyledi. Şahsın telefon ile söylediği iki farklı noktaya 90 ve 95 bin TL bırakan Karagur, bir süre sonra dolandırıldığı anlayarak Akçaabat Emniyet Müdürlüğüne gitti. Şahıstan şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de bulunan diş hastanesi önündeki kamyonun yanında bıraktığı 95 bin TL'nin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıktı. 34 LP 6548 plakalı beyaz bir aracın plakasını tespit ederek harekete geçen ekipler durumu Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesine bildirdi. Plaka üzerinde yapılan çalışmada aracın dolandırıcılıktan 9 saat sonra Malatya'da yol uygulamasında durdurulduğunu ve Şanlıurfa istikametine gittiğini tespit etti. Fatma Karagur'u arayan telefonun da Şanlıurfa'da yaşayan F.M. isimli şahsa ait olması üzerine durum Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 34 LP 6548 plakalı aracın kentte girişini tespit ederek takibe aldı. Aracın sürücüsünün merkezde ikamet ettiği yere giderek eve girdiğini gören polis ekipleri baskın düzenledi. İddiaya göre, dolandırıcı olduğu öne sürülen ve evde gözaltına alınan Bekir Ç.'nin aracında yapılan aramada 2 uzun namlulu silah ve Fatma Karagur'a ait olduğu tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsı Trabzon'a getirmek üzere ekiplerin Şanlıurfa'ya gittiği öğrenilirken, Bekir Ç.'nin İzmir, Manisa, Aydın, Samsun, Giresun ve Trabzon'da aynı yöntem ile 700 kişiyi aradığı tespit edildi. - TRABZON






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