Trafolar için acil müdahale timi kurulacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisinin sağlanması ile elektrik kesintilerini minimize etmek için 12 yeni acil müdahale ekibi kurulmasını kararlaştırdı. Sabah'tan Barış Şimşek'in iletim hattı ve trafo bakım faaliyetlerini sistemin enerjisini kesmeden yapacak ekipler, aynı zamanda İstanbul'da yakın zamanda yaşanan büyük kaza-kırımlar gibi olaylarda da görev yapacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) ana görevi olan uygulama kapsamında, Kasım 2014'te Ankara'da eğitimleri tamamlanan biri hat ve biri trafo olmak üzere iki canlı bakım ekibi faaliyetlerine başladı. Bu iki ekibin çalışma alt gerilim sınırı ise 154 KW'lık yüksek gerilim hatları olarak belirlendi.

2019 yılı sonuna kadar 6'sı hat, 6'sı da trafo bakım ekibi olmak üzere 12 ekibin daha eğitimlerinin tamamlanarak çalışır duruma getirilmesi kararlaştırıldı. Bunlardan İstanbul hat canlı bakım ekibinin eğitimlerinin 15 Mayıs, İstanbul trafo canlı bakım ekibinin ise haziran içinde tamamlanması hedefleniyor. Projeyle yılda ortalama 280-300 önleyici bakım çalışmasının canlı yapılması hedefleniyor. Bakanlık, ekip sayısını artırarak bakım çalışmalarının tamamını enerji kesmeden yapmayı hedefliyor.

ELEKTRİĞİN YARISI YERLİ KAYNAKLARDAN KARŞILANDI

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 269 milyar 808 milyon 342 bin 45 kilovatsaat elektrik üretildi. Türkiye'de geçen yıl üretilen 26.8 milyar kilovatsaat elektriğin 131.8 milyarı yerli ve yenilenebilir enerjiden sağlanırken, bu kaynakların toplam içindeki payı yüzde 44.3'ten yüzde 48.9'a yükseldi. Söz konusu üretimin 89.1 milyar kilovatsaati doğalgazdan, 46.8 milyar kilovatsaati ise ithal kömürden sağlandı.

Böylece, üretilen elektrikte doğalgazın payı yüzde 33, ithal kömürün payı yüzde 17.3 oldu. Geçen yılki elektrik üretimine toplamda 66 milyar 930 milyon kilovatsaatlik katkısı olan akarsu ve barajlı santrallerin payı yüzde 24.8 seviyesinde gerçekleşti. Rüzgar enerjisi santrallerinden 15.4 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece, geçen yılın elektrik üretiminde rüzgarın katkısı yüzde 5.7 oldu. 2017'nin ilk aylarında ise üretime Çayırhan B sahası ve Çayırhan B termik santrali ile Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları da eklenecek.

ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞTÜ

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 9.06 gerileyerek 165.79 lira oldu. EPİAŞ verilerine göre, elektrik piyasasında geçen hafta toplam 784 milyon 155 bin 949 liralık işlem hacmine ulaşıldı. Bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 Ocak'ta 220.23 lira, en düşük 2 Ocak'ta 5.09 lira olarak hesaplandı.

SANTRALLERİN ETKİ HARİTASI ÇIKARILACAK

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli proje kapsamında, yerel elektrik santralleri yatırımlarına yön verecek bir etki haritası çıkartılacak. GTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Gözel, "Yerel elektrik santralleri, yaygınlaştıkça problem çıkarıyor. Dağıtım şirketleri de problemleri önceden görüp, önlem almak durumunda. Şirketlerin önceden önlem alabileceği ya da yatırımlarını erteleyebileceğini gösteren bir analiz metodu sunacağız" dedi.