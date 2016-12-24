TRT Genel Müdürlüğü'nde FETÖ operasyonu
Ankara'dan bir son dakika haberi... TRT Genel Müdürlüğü'nde çalışırken FETÖ'den ihraç edilen 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi...
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|Tarih: 24-12-2016 11:58
Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi operasyon başlattı.
Bylock kullandığı tespit edilen TRT eski çalışanları gözaltına alınmaya başladı.
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