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TRT Genel Müdürlüğü'nde FETÖ operasyonu
Ankara'dan bir son dakika haberi... TRT Genel Müdürlüğü'nde çalışırken FETÖ'den ihraç edilen 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi...

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Tarih: 24-12-2016 11:58
TRT Genel Müdürlüğü'nde FETÖ operasyonu
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Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi operasyon başlattı.

Bylock kullandığı tespit edilen TRT eski çalışanları gözaltına alınmaya başladı.





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