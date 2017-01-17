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Tüm borçlar için süre uzatıldı
Maliye Bakanı Ağbal, vergi ve SGK prim ödemelerini yapılandırma fırsatını kaçıranların ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini açıkladı.

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Tarih: 17-01-2017 21:35
Tüm borçlar için süre uzatıldı
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen "torba kanun" tasarısı üzerinde verdikleri önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yaptıklarını ifade etti.

Bazı vatandaşların geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları farklı nedenlerle ödeyemediklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti:

KAÇIRANLARA, MAYIS'A KADAR İKİNCİ ŞANS

"Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık. Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı kanaatine vardık. Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek.

TÜM TAKSİTLERİN ÖDEME SÜRESİ FAİZSİZ UZATILDI

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak ve Mart ayında, sigorta primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm taksitlerini 4'er ay uzattık. Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık. Yani Ocak ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek ödenebilecek. Böylece içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkan sağladık."

PEŞİN ÖDEYENE YENİ İMKAN

Maliye Bakanı Ağbal, kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunanlardan ödemelerini yapamayanların dilemeleri halinde Mayıs sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini anlatan Ağbal, "Daha önce peşin ödemelerini Aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz." diye konuştu.

 

 




Kaynak: haberler.com



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