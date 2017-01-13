Tuna ve Ekinci'den Şanlıurfaspor'a Moral ziyareti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kentin sarı yeşilli ekibine moral ziyaretinde bulundu. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte tesislerde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Ekinci,” Son haftalarda alınan galibiyetlerin devamını diliyoruz.” Dedi. TFF Birinci ligin ilk yarısının son haftalarında ve Ziraat Türkiye Kupasında aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Şanlıurfaspor çıkışını sürdürmek istiyor. Devre arası Antalya Belek’te 10 günlük bir kamp programına giren ve yeni transferlerle daha da güçlenen Şanlıurfaspor, Elazığ müsabakasına hazır. Yarın saat 16:00’da Elazığ’da oynanacak müsabaka öncesi takımı tesislerde ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

Takımın kampta bulunduğu tesislerde teknik heyet ve futbolculara seslenen Başkan Ekinci, birlik ve beraberlikle başaramayacakları hiçbir şeyin olmayacağı vurgusunda bulundu. Bakan Faruk Çelik ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’ya da desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ekinci şunları söyledi;”Sayın Valimizin ziyaretleri gerek yönetime gerek teknik heyete gerekte futbolculara moral ve motivasyon açısından ciddi bir destektir. Devre arası bitti ikinci devre arasında bu hafta Elazığ da oynanacak. Son haftalarda sporcu arkadaşlarımız galibiyetlere alıştırdılar, bu alışkanlıkta bağımlılık yapar biz bu anlamda da bu galibiyetlerin devamını bekliyoruz. Diğer konularda şunu ifade etmek istiyorum Sayın Valimize ve Sayın Bakanımıza bu süreçte verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Hakikaten geçtiğimiz yıl Şanlıurfaspor sıkıntılı bir süreç içerisindeydi bu yıl idari ve mali yönden de yönetilebilir bir duruma gelmiştir. Bu da Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin destekleri sayesinde olmuştur. Bugün biz burada eğer rahat bir şekilde futbolcu kardeşlerimiz ile bir araya geliyorsak ve ödemeler ile ilgili sıkıntı yok ise sıkıntımız olduğunda başvurduğumuz kapıların geri çevrilmeyişinden dolayıdır. Bir taraftan takım oyunu biliyorsunuz yönetimi ile takımı ile taraftarı ile ve teknik ekibi ile bir takım şuanda bu takım oluşmuş durumda inanıyoruz ki Şanlıurfalılar bu takımada sahip çıkacaklardır ve bu takımda Şanlıurfalıların hak ettiği başarıyı sunacaklardır. Sayın Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz bundan sonraki süreçte de desteklerinin aynen devamını diliyoruz.”



Taraftarların takımlarına daha çok destek çıkması çağrısında bulunan Şanlıurfa Valisi Görgün Azim Tuna şunları kaydetti; ‘’Buraya geldiğimiz günden beri Şanlıurfaspor Kulüp Başkanımızı çok gayretli gördük dolayısı ile Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet bey kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bundan sonra Şanlıurfa'ya takımı sevdirmek, anlatmak, taraftar profilini geniş etmek gerekiyor. Destek güzel fena değil ama biz daha fazlasını arzu ediyoruz, Şanlıurfaspor taraftarlarının takımlarını destek etmelerinin ve takip etmelerini istiyoruz.”



Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı İsmail Bağıban ise, ‘’Sayın Valimiz sağ olsunlar bizi ziyaret edip onurlandırdılar çok teşekkür ediyorum ilgilerinde dolayı ve futbola olan yakınlığından dolayı daha önceden biliyoruz. Sayın Bakanımızın da üzerimizde çok emekleri var. Şanlıurfa gerçekten çok güzel bir il ve bu güzel ilin takımı da inşallah güzel yerlere gelecektir. “ dedi.