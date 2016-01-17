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TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!...
BAŞBAKAN YARDIMCI'SI TUĞRUL TÜRKEŞ BİR DİZİ AÇILIŞ VE TEMAS'LARDA BULUNMAK İÇİN GELDİGİ ŞANLIURFA'DA VATANDAŞ'LARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU .

TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!...
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Başbakan yardımcısı Tugrul Türkeş bir dizi temas ve inceleme'lerde bulunmak üzere Cumartesi günü geldi'gi Şanlıurfa' da büyük sevgi ve ilgi ile karşılandı . Otoban yolunda bir iş adamı tarafından yapılan dinlenme tesisleri'nin açılışını gerçekleştiren Türkeş , burada büyük bir ilgi ve coşku ile karşılanırken, gösterilen ilgi' den duydugu memnuniyet'i gizleyemedi. Daha sonra. Şanlıurfa valiligi'ni ve Emniyet müdürlüklerini ziyaret eden Başbakan yardımcısı Türkeş kentte gittigi her yerde büyük ilgi gördü .




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