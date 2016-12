GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Suriyeli öğrencilerden detaylar, - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük ile röportaj, - Eğitim alan Suriyeli öğrencilerden detaylar, Türkiye'de 300 bin Suriyeli çocuk eğitim görüyor- Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de 300 bin Suriyeli çocuk, kendilerine sunulan imkanlarla eğitimlerinden geri kalmıyor- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyük: - "Ülkemizin 81 ilinde 300 bin öğrenciyi eğitimin içine dahil ettik" MEHMET AKİF PARLAK - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Türkiye'de 300 bin Suriyelinin eğitim öğretim gördüğünü bildirdi. Büyük, muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Suriyelilerin eğitiminden Milli Eğitim Bakanlığının sorumlu olduğunu hatırlatarak, Bakanlığın Suriyelilerin eğitime dahil edilmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.Türkiye'de 2,5 milyon Suriyelinin bulunduğunu ifade eden Büyük, sığınmacılar için kamu kaynağından 8 milyar doların harcandığını aktardı.Suriyeli misafirleri kalpten gelen sorumlulukla okullaştırmak istediklerini dile getiren Büyük, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla ülkemizin 81 ilinde 300 bin öğrenciyi eğitimin içine dahil ettik. Bunlar gerek kendi okullarımızda gerek kamplarda ve gerekse şehir merkezlerinde açtığımız geçici eğitim merkezlerinde eğitim öğretime devam ediyorlar. Şu anda sadece Şanlıurfa'da 50 bin Suriyeli çocuk okullaştı. Burdaki temel amacımız, gayemiz şu: biz kaybedilecek hiçbir çocuğun olmadığına inanıyoruz. Bunlar bizim misafirlerimizdir. Bunların hem ulusal bazda hem de uluslararası hukukta eğitimle ilgili pek çok hakları var. Biz bu duyarlılıkla ve vicdani sorumlulukla, kardeşlik duygusuyla bu çocukların tamamını okullara dahil etmek istiyoruz." - "Yıl sonuna kadar 150 bin öğrenciyi daha okullaştıracağız"Kaybedilen her çocuğun vicdani sorumluluğunu Avrupa ve dünyanın yüreğinde hissetmesi gerektiğini vurgulayan Büyük, Türkiye'nin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığını aktardı.Büyük, valiliklerin sivil toplum kuruluşu ve belediyelerin kendilerine tahsis ettiği binaları en kısa zamanda tam donanımlı okula çevirdiklerini ifade etti.Suriyeli çocuklar için geçici eğitim merkezleri, yeni binalar ve özel okullar açtıklarını belirten Büyük, "Başbakanımız ve Bakanımız her yıl bize hedef koyuyor. Bu yılki hedefimiz 450 bin öğrenciydi. Şu anda 300 bin sayısındayız. Yıl sonuna kadar inşallah 150 bin öğrenciyi daha okullaştıracağız. Göç İdaresi verilerine göre 620 bin öğrenci olması gerekiyor okullarımızda. Biz bütün kaynaklarımızı seferber ederek bu çocukları nasıl okullu yapabiliriz bunun gayreti içindeyiz" dedi.İllerde tekli eğitim yapan okulları öğleden sonra Suriyelilere tahsis ettiklerini anımsatan Büyük, "Herhangi bir Suriyeli çocuk bizim okullarımıza gitmek isterse önünde herhangi bir engel yok. İstediği okula gider. Hiç kimsenin bunları geri döndürmeye hakkı yoktur" ifadeleri kullandı. - "Üniversiteye gidenlerden harç alınmayacak"Büyük, Suriyelileri ilk, orta ve lise düzeyinde eğitimin yanında üniversiteye göndermek için de çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı.Suriye'de lise bitirme düzeyinde eğitim almış ancak Türkiye'de eğitimine ara verenler için "lise bitirme sınavı" düzenledikleri dile getiren Büyük, şunları kaydetti: "Bizim bitirme sınavlarından diplomalarını alan öğrenciler üniversitelere müracaat ediyorlar. Kontenjanlara göre diploma puanlarına göre de üniversiteler onları kabul ediyor. Bölgedeki 9 üniversite YÖK'ün kararıyla zaten bu öğrencileri almak zorunda. Geçen yıl 3 bin 500 öğrenci sınava girerek bizden diploma aldı ayrıca Türk öğrencilerin kontenjanından faydalanmıyorlar, bunlara ayrı kontenjan veriliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı şu ana kadar 2 bin öğrenciyi burslandırdı. Ana hedef, her yıl bin öğrenciye burs vererek bunların üniversiteye gitmelerini sağlamaktır ayrıca üniversiteye gidenlerden harç alınmayacak."Büyük, Türkiye'deki Suriyelilerin sorununun dünyanın sorunu olduğunu ve özellikle Avrupa ülkelerinin daha fazla yardım eli uzatması gerektiğini sözlerine ekledi.