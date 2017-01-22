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Türkmen komutandan Türkiye'ye ilginç çağrı
Suriye'de süren savaşta Türkmen Dağı'nda mücadele veren Bayır-Bucak Türkmenlerinin Şehitler Tümeni Komutanı Halit Şireki, Türkiye'nin 17 ile 45 yaş arasındaki Suriyelileri sınır dışı etmesini istedi.

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Tarih: 22-01-2017 15:33
Türkmen komutandan Türkiye'ye ilginç çağrı
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Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Tümeni Komutanı Halit Şireki, amacının Türkmen Dağı'nda yaşananların sesini duyurmak olduğunu ifade ederek, "Türkmen Dağı'nın sesini duyurmak, Türkmen Dağı'nda verilen mücadeleyi duyurmak için buradayız. Biz Allah için, toprağımız için savaşıyoruz. Tabi ki Allah böyle bir savaşı kimseye vermesin. Ancak ortada bir savaş var. Ben 3 kere vuruldum ve kanımın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğim. Türkmen Dağı'nda savaş olmadığını söyleyenlere soruyorum. O zaman bizim orada ne işimiz var? Biz her zaman Türkmen Dağı, Türkiye'dir diyoruz. Buradan Türk devletine Türk milletine selam olsun" dedi.

"17 yaşında evlenmesini bilen, savaşmasını da bilir"

 Konuşmasında Türkiye'de yaşayan Suriyelilere de seslenen Komutan Şireki, Türk devletinden savaşabilecek Suriyelileri sınır dışı etmesini istedi. Şireki, "Allah Türk devletinden razı olsun. Bizim kadınlarımıza, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza sahip çıktı. Ancak ben 17 ile 45 yaş arasındaki Suriyelilerin burada yaşamasından yana değilim. Türkiye bunları sınır dışı etsin. Gelsinler toprakları için savaşsınlar. 17 yaşında evlenmesini bilen elinde keleş ile savaşmasını da bilir. Suriye milletine buradan tekrar sesleniyorum. Burada gezip eğlenmesinler. Gelsinler toprakları için savaşsınlar. Bize Türkiye'de veya başka ülkede yaşamak yakışmaz. Bize oturmak, gezmek yakışmaz. Bize toprağımız için savaşmak ve şehit olmak yakışır" diye konuştu.

 

 




Kaynak: cnnturk.com



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