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TÜRKSAT 4B ile dünyada bir ilk!
Türkiye, ekim ayında fırlatılan TÜRKSAT 4B uydusu ile bir ilke imza atacak. 4 ayrı noktadan 4K olarak halka açık konferans yapılacak.

TÜRKSAT 4B ile dünyada bir ilk!
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Geçtiğimiz ekim ayında uzaya fırlatılan TÜRKSAT 4B ile ilk yayın, 4 ayrı noktadan ve 4K olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikte yapılacak.


TÜRKSAT 4B ilk yayınını, 3. Boğaz Köprüsü, 3. Havalimanı, Körfez Geçiş Köprüsü ve TAI Uydu Test Merkezi’nden yapacak!


TÜRKSAT 4B'nin bu yayını, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın da katılacağı Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri powered by TÜRKSAT etkinliğinde gerçekleştirilecek.


MÜSİAD stratejik ortaklığında, 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, dünyada ilk kez halka açık, 4K telekonferans ile TÜRKSAT 4B uydusundan ilk yayın yapılacak.


Canlı bağlantılar, İstanbul’da yapımı devam eden 3. Boğaz Köprüsü, 3. Havalimanı, Körfez Geçiş Köprüsü ve Ankara’da bulunan TAI Uydu Test Merkezi’ne canlı olarak gerçekleştirilecek.


Etkinlikte, 1 milyar dolarlık milli uydu ekosisteminin oluşturulması, 4,5 G- 5 G teknolojilerine yerli katkı desteğinin sağlanması, e-devlet kapısının bölgesel bir marka haline getirilmesi gibi konular ulusal ve uluslararası katılımcıların katkısıyla ele alınacak.




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