Üç ay daha OHAL

Olağanüstü hal uygulamasının3 ay daha uzatılması kararı TBMM'de kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ikinci kez uzatılmış oldu. 19 Ocak'ta sona erecek olan OHAL, geçen yıl 21 Ağustos'ta yürürlüğe girmiş ve 19 Ekim'de 90 gün süreyle uzatılmıştı. TBMM, aynı oturumda TSK'nın Afganistan'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkereyi de kabul etti.AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in uzatılması Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırıldığını belirtti. Ortaköy saldırısından sonra sosyal medyada terörü öven paylaşımlar konusunda uyarılarda bulunan Yıldırım, özetle şunları söyledi:Bugün Fırat Kalkanı'nın 133. gününde olunduğunu anımsatan Yıldırım,dedi.Konuşmasını,diye sürdüren Yıldırım,diye konuştu.Anayasa değişikliği konusunda da konuşan Yıldırım, teklifleyapıldığı eleştirilerinededi.Yıldırım, asgari ücretin yüzde 10'a yakın bir miktar artığına işaret ederek, asgari ücretin her yıl iki defa arttığını, bu yıl milleti bu işlerle meşgul etmemek adına senenin başında toptan bir artış sağladıklarını anımsattı.Yıldırım,dedi.