Üç ay daha OHAL

Yeni Şafak'tan Ayfer Mallı'nın haberine göre
Olağanüstü hal uygulamasının (OHAL)
3 ay daha uzatılması kararı TBMM'de kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ikinci kez uzatılmış oldu. 19 Ocak'ta sona erecek olan OHAL, geçen yıl 21 Ağustos'ta yürürlüğe girmiş ve 19 Ekim'de 90 gün süreyle uzatılmıştı. TBMM, aynı oturumda TSK'nın Afganistan'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkereyi de kabul etti.
AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in uzatılması Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırıldığını belirtti. Ortaköy saldırısından sonra sosyal medyada terörü öven paylaşımlar konusunda uyarılarda bulunan Yıldırım, özetle şunları söyledi:
"Karanlıktan beslenen terör örgütleri, Türkiye'nin gün ışığına kavuşmasından rahatsız oldu. Demokrasi, hukuk ve adaletin güçlenmesi, vatandaşın devletiyle bütünleşmesi belirli çevreleri, teröristleri rahatsız etti. Ne yaparlarsa yapsınlar yok olmaya mahkumdurlar. 2017, Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak bir hakimiyet sağlayacağı yıl olacaktır. Bin yıllık dayanışma ruhumuzu kimse bozamaz.
BOŞUNA HEVESLENİYORLAR
İktidarıyla muhalefetiyle terör karşısında dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Bu ülkede bütün hayat tarzları, bütün inançlar, bütün düşünceler, devletin güvencesindedir.
KARDEŞLİĞİ HEDEF ALIYOR
İstanbul'daki terör saldırısıyla etnik köken, mezhep temelli ayrıştırmaya, kışkırtmaya yönelik süreç başlatılmak isteniyor. Bu kirli tuzaklar toplumun sağduyusunu, kardeşliğini hedef alıyor. Onlar biliyor ki Ortaköy'de yüzyıllarca cami, kilise, havra hep yan yanaydı, farklı dinden, inançtan insanlar hep birlikteydi. Biz, bir arada yaşama felsefesini yıllardır tecrübe ediyoruz.
BAŞINIZA BELA OLUR
Her türlü ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylem terörün amacına hizmet ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan ve terörün amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar Türkiye'ye ve vatandaşların kardeşliğine zarar veriyor. Sosyal medyada suç niteliğinde yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Bu yönde paylaşımlar yapanlara karşı yargı harekete geçmiş, gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın terör örgütünün oyununa alet olmamalarını özellikle rica ediyorum.
İKİRCİKLİ TAVRI BIRAKIN
Terörün tırmandırılmasındaki sebep, terör örgütlerinin arkasındaki şer odaklarının Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığından duydukları rahatsızlıktır. Uluslararası toplumdan tek bir beklentimiz var; o da ikircikli tavrın bir tarafa bırakılması. Türkiye'nin terörle ortak mücadele çağrısına, tüm ülkelerin cevap vermesini bekliyoruz."
ABD'nin bir halt ettiği yok
Bugün Fırat Kalkanı'nın 133. gününde olunduğunu anımsatan Yıldırım, “Operasyonlarda bugüne kadar bin 270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi; yakalananlarla birlikte sayı 1561. Şimdi dünya, 'DEAŞ' diyor, DEAŞ yatıyor, DEAŞ kalkıyor... Onlar yalandan mücadele ediyor, lafını yapıyor. Mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika'nın da bir halt ettiği yok, diğerlerinin de bir şey yaptığı yok. Laftan başka bir şey yok"
dedi.
Konuşmasını, “Yaptıkları var"
diye sürdüren Yıldırım, “YPG'ye PYD'ye açıkça silah veriyorlar, 'Türkiye'de daha fazla anarşi olsun, daha fazla terör olsun' diye. Bu dostluğa sığmaz. Yeni yönetimden beklentimiz artık bu kepazeliğe bir son vermesi. Biz yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz bundan. Çünkü bu Obama yönetiminin marifetidir. Onun için artık gün, dostun, düşmanın ortaya çıkma günüdür. Ümit ediyorum ki yeni yönetim geçmiş yönetimin başlattığı bu yanlıştan dönecektir. Dönerse döner, dönmezlerse biz kendi işimizi hallederiz"
diye konuştu.
Vesayet bitecek
Anayasa değişikliği konusunda da konuşan Yıldırım, teklifle “rejim değişikliği"
yapıldığı eleştirilerine “Sayın Kılıçdaroğlu'na bu bir rejim değişikliği değildir, yönetim değişikliğidir dedim, dilimde tüy bitti anlatamadım. Vazgeçtim. Sayın Kılıçdaroğlu niye ısrar ediyor diye düşündüm, düşündüm haklı olduğuna bir ölçüde hak verdim. Doğru, bu bir rejim değişikliği. Vesayet rejimini değiştiriyoruz. İşte bu bir rejim değişikliği. Artık vesayet yok. Bu vesayet rejimi değişikliğini AK Parti iktidara geldi, başlattı. Artık vesayetin adı, bundan sonra hiçbir şekilde Yüce Meclis'te okunmayacak"
dedi.
Asgari ücret yıl boyu aynı
Yıldırım, asgari ücretin yüzde 10'a yakın bir miktar artığına işaret ederek, asgari ücretin her yıl iki defa arttığını, bu yıl milleti bu işlerle meşgul etmemek adına senenin başında toptan bir artış sağladıklarını anımsattı.Yıldırım, “Artık 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar asgari ücret hep aynı olacak. Vergi dilimi değişti, asgari ücret düştü meselesi de yok. Düşerse farkını Maliye Bakanlığı karşılayacak. Böylece mağduriyetlerin önüne de geçmiş olacağız. Asgari ücretlilerimizin vergiden dolayı kayıplarını önlemiş olacağız. İşverenlerimizin de artan asgari ücretten dolayı gelen ilave yüklerini bu yıl da karşılamaya devam edeceğiz"
dedi.