Üç İldeki Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK yandaşları, suça karışmış kişiler ve göçmenleri Avrupa'ya götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 kişiden 35'i tutuklandı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 35'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK yandaşları, suça karışmış kişiler ve göçmenleri Avrupa'ya götürdükleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında 24 Aralık 2016'da İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapmıştı. Operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı.