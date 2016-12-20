Uetd Heyetinden Rusya Büyükelçiliğine Taziye Ziyareti - Brüksel

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Rusya Federasyonu Brüksel Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini sundu.



UETD heyeti, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Brüksel Büyükelçiliği önüne üzerinde "Türkiye acılarınızı paylaşıyor" yazan bir çelenk bıraktı. Heyet adına okunan basın açıklamasında ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin son zamanlarda sabote edilmeye çalışıldığı ifade edildi.



Büyükelçisi Karlov'a yönelik "alçakça suikastın, iki ülke ilişkilerini bozmaya yönelik kirli oyunların bir parçası olduğu" kaydedilen açıklamada, "Türkiye ve Rusya'nın hem devlet adamları hem de halklarının sağduyu ile davranarak bu oyunu da bozacaklarına inancımız tamdır. Acımız sonsuzdur." ifadesine yer verildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Emperyalistlere uşaklık yapan içimizde beslenen bu hainler bilmelidir ki bu hain oyunlarla Türk Milletini hiçbir zaman diz çöktüremeyeceklerdir. Peş peşe yapılan hain planlarla önce İstanbul'da masum canlara kıyılması, sonrasında Kayseri'de evlatlarımızı, canlarımızı şehit etmeleri ve dün gece de bu hainliği Türk-Rus dostluğu için caba sergileyen misafirimize karşı sergilemeleri amaçlarının ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Emperyalist güçler ve içimizde beslenen hainler hiçbir zaman Türkiye üzerinde oynamaya çalıştıkları oyunlarla amaçlarına erişemeyeceklerini, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin bölgesinde aktör olma misyonu ile komşularıyla geliştirdiği dostane işbirliklerini engelleyemeyecektir."



Basın açıklamasının ardından gruptakiler büyükelçilik binasına geçerek yetkililere taziyelerini iletti.