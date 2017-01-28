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Üniversite Öğrencilerden Eğitime Destek
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan bir üniversite öğrencileri, kırsaldaki okulların tadilatını yaparak eğitime destek sunuyor.

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Tarih: 28-01-2017 17:22
Üniversite Öğrencilerden Eğitime Destek
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan bir üniversite öğrencileri, kırsaldaki okulların tadilatını yaparak eğitime destek sunuyor.

Bir süre önce sosyal medya üzerinde 'Siverek Elden Ele Eğitim ve Kültür platformu' kuran üniversitesi öğrenciler, kırsal mahallerdeki okullarla iletişime girerek ihtiyaçlarını belirledi.

Platform üyeleri, kendi aralarında toplandığı ve hayırseverlerden temin ettikleri maddi destekle Yalankoz Mahallesi İlk Okulun genel temizliğini yaptı, camları değiştirerek sınıfları boyadı.

Platform sorumlusu Hakan Kurağ, yaptığı açıklamada Çukurova Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu arkadaşlarıyla tatil günlerini verimli bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Eğitime destek sunmaya çalıştıklarını belirten Kurağ, "Bizler Siverek Elden Ele Platformu üyeleri olarak, ilçeye geldikten sonra eğitimcilerimizle bir araya geldik. Fikir alışverişinde bulunduk kırsal kesimde ki okulları durumunu öğrendik. Eğitimcilerimiz bize Yalankoz köyünü önerdiler aynı gün köye geldik, önce sorun tespitini yaptık. Okulun camları yoktu naylonla kapatılmıştı, daha sonra esnaflarımızdan destek alarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle okulu onarmaya ve boyamaya başladık bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı üniversiteli gençlere teşekkür etti.






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