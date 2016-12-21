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Üniversitelerarası Voleybol Heyecanı Başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Voleybol 2. Lig müsabakalarına 2016-2017 sezonunda Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliği yapıyor.

Üniversitelerarası Voleybol Heyecanı Başladı
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Voleybol 2. Lig müsabakalarına 2016-2017 sezonunda Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliği yapıyor.

20-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada Bülent Ecevit Üniversitesi (Bay-Bayan), Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bay-Bayan), Sinop Üniversitesi (Bay-Bayan), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Bay-Bayan), Bozok Üniversitesi (Bay-Bayan), Bartın Üniversitesi (Bay) olmak üzere toplam 6 farklı üniversiteden 11 takım mücadele edecek.

20 Aralık Salı günü oynanan bayanlar karşılaşmalarında, Bozok Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni 3-0 yenerken Bülent Ecevit Üniversitesi ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti. Aynı gün erkeklerde ise Sinop Üniversitesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni 3-0, Bartın Üniversitesi de Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti. - ZONGULDAK




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