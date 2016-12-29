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Ünlü süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı!
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türkiye'nin alanında dördüncü büyük şirketi olan Aynes Gıda'nın sahibinin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

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Tarih: 29-12-2016 11:50
Ünlü süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı!
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Milliyet'te yer alan habere göre Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 8 Aralık tarihinde Acıpayam İlçesi'nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı süt fabrikasına FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Türkiye'nin alanında dördüncü büyük şirketi olan kuruluşun yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde ve fabrikanın idari bölümünde de aramalar yapıldı, bulunan delillere el kondu.

Gözaltına alınanlar, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden aralarında firmanın patronlarının da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Mahkeme şirketin yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Metin Tural, Mekke Yassıkaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan Altındal, Ali Rıza Işık, Alie Öztürk, Eren Yazıcıoğlu ve Hasan Hüseyin Pekdemir'i tutukladı.

Tutuklanan kişilerin arasında TÜBİTAK'tan böcek davası nedeniyle ihraç edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi. Şirket yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek konulması ile ilgili TÜBİTAK'tan ihraç edilen 3 kişiyi, finans ve insan kaynakları ile İstanbul bölümlerinin başına getirildiği iddia edildi. Ayrıca şirket üzerinden yurt dışına FETÖ'ye nakit para aktarıldığı ileri sürülürken, aynı adreste başka bir şirketin kurulu olduğu ve Angola'da faaliyet gösterdiği, şirket yöneticilerinin örgütün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock'u da kullandıkları iddia edildi.

Öte yandan Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde bulunan Aynes Gıda’nın beş gün önce TMSF denetimine geçtiği öğrenildi.





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