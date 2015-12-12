Urfa BÜYÜKŞEHİR GENÇLİĞE VE SPORA YATIRIM YAPIYOR..!

Gençlerin vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerinin yanı sıra yetenekli sporcuların
keşfedilip, geleceğin yıldız adayları haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 5 spor
salonu, 3 gençlik merkezi ve 2 spor tesisiyle birlikte 17 branşta kurs veriyor.
Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 234 sporcu adayına vermiş olduğu Güreş, Judo, Taekvando,
Karate, Muay Thai, Basketbol, Voleybol, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Hentbool, Atletizm, Yüzme,
Fitness, Badminton ve Futbol kurslarıyla Çocuk ve gençlerin boş vakitlerini verimli
kullanmalarına imkan sağlıyor.
Gençlerin ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve
Şanlıurfa'da spor kültürü oluşturmak amacıyla sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Spora ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen
tüm vatandaşlara ücretsiz bir şekilde kurs veriyor.
Bütün gençleri spor kurslarına davet eden genç kursiyerlerden Cumali Ceylan, " Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu spor kurslarından 3 yıldır faydalanıyorum. Kendi
branşımda dereceye girdim. Kötü alışkanlıklar kazanmak yerine zamanımı olumlu bir şekilde
spor yaparak geçiriyorum. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür
ediyorum. Bütün gençleri buradaki kurslardan faydalanmaya davet ediyorum" şeklinde
konuştu
Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin kurslarından yararlanmak isteyen gençler Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube
müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.