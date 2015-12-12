Urfa BÜYÜKŞEHİR GENÇLİĞE VE SPORA YATIRIM YAPIYOR..!

Gençlerin vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerinin yanı sıra yetenekli sporcuların

keşfedilip, geleceğin yıldız adayları haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 5 spor

salonu, 3 gençlik merkezi ve 2 spor tesisiyle birlikte 17 branşta kurs veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 234 sporcu adayına vermiş olduğu Güreş, Judo, Taekvando,

Karate, Muay Thai, Basketbol, Voleybol, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Hentbool, Atletizm, Yüzme,

Fitness, Badminton ve Futbol kurslarıyla Çocuk ve gençlerin boş vakitlerini verimli

kullanmalarına imkan sağlıyor.

Gençlerin ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve

Şanlıurfa'da spor kültürü oluşturmak amacıyla sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını

sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Spora ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen

tüm vatandaşlara ücretsiz bir şekilde kurs veriyor.

Bütün gençleri spor kurslarına davet eden genç kursiyerlerden Cumali Ceylan, " Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu spor kurslarından 3 yıldır faydalanıyorum. Kendi

branşımda dereceye girdim. Kötü alışkanlıklar kazanmak yerine zamanımı olumlu bir şekilde

spor yaparak geçiriyorum. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür

ediyorum. Bütün gençleri buradaki kurslardan faydalanmaya davet ediyorum" şeklinde

konuştu

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin kurslarından yararlanmak isteyen gençler Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube

müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.