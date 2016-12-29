Urfa'da 39 öğretmen açığa alındı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da FETÖ (PDY) soruşturması kapsamında 39 öğretmen açığa alındı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kurumlarında başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında . MEB’de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alındı. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan bin 980 kişiden 39’unun Şanlıurfa’dan olduğu öğrenildi.