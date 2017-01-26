Reklam
Bugun...


Urfa'daki fabrikaya kayyum atandı
Faruk Güllü’nün sahibi olduğu ve Şanlıurfa’da da tesisi bulunan Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş'ye kayyum atandı.

facebook-paylas
Tarih: 26-01-2017 19:27
Urfa'daki fabrikaya kayyum atandı
+ -

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e ve baklavacı Faruk Güllüoğlu'nun şirketlerine kayyum atandı.

FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş'ye TMSF kayyum atadı. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor. Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı da gözaltına alınmış, ancak sağlık sorunları gerekçesi ile serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Faruk Güllü’nün sahibi olduğu Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş'ye de kayyum atandı.

 

 




Kaynak: URFASTAR COM



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Urfa'daki fabrikaya kayyum atandıUrfa'daki fabrikaya kayyum atandı
Birecikte Tekstil Fabrikasında 300 Kadın ÇalışıyorBirecikte Tekstil Fabrikasında 300 Kadın Çalışıyor
Emeklilerin zam farkları bugün ödeniyorEmeklilerin zam farkları bugün ödeniyor
Hükümetten Urfa'ya özel destekHükümetten Urfa'ya özel destek
Vali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle BuluştuVali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle Buluştu
Konut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldıKonut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Nitratlı gübre reçete ile satılacakNitratlı gübre reçete ile satılacak
Sektörel güven endeksleri açıklandıSektörel güven endeksleri açıklandı
Epdk Şanlıurfa için Kurul Kararı aldıEpdk Şanlıurfa için Kurul Kararı aldı
TRT'den 147 milyon liralık zarar!TRT'den 147 milyon liralık zarar!
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI