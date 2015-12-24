Urfa'daki Kiliseye Yönelik Yapılan Provokatif Haberlere Tepki

Geçtiğimiz pazar günü Urfa'da açılışı yapılan Protestan Şanlıurfa Nur Kilisesi'yle ilgili Urfa'daki bazı haber sitelerinde tehlike ve provoke edici şekilde haberler yapılmasına Şanlıurfa Öze Dönüş Üyesi Mehmet Pala'dan sert tepki geldi.

Peygamberin, Müslüman olmayanlara göstermiş olduğu tahammülün örnek alınması gerektiğini kaydeden Pala, sosyal medya hesabında şunlara yer verdi: "Şanlıurfa'da sayıları azda olsa Hristiyan insanlarımızın gidebileceği bir mabet oluşturma gayretleri sonuç vermiş, çalışmadığından kapanan bir fırını kiliseye dönüştürmüşlerdir. Pazar günü açılışına davet edildiğimiz kilisenin ibadete açılması bir arada yaşama kültürümüze katkısı ve Hristiyan inancının Müminlerinin bir mabede kavuşması bizleri sevindirmiştir. Bir arada yaşama kültürünü yok eden ötekileştirme ve bunun neticesinde ötekini yok etme, çatışmacı bir toplum tesis etmiştir. Geçmişte Yahudi, Musevi, Mesihi, Sabii, Müslüman ve daha birçok farklı inananı bünyesinde barındırmış olan Urfa'nın 100 yıllık tek tipleştirici rejimi tarafından bugün tahammülsüz kılmıştır. Kimi haber sitelerinin provokatif haberciliği bu tahammülsüz kültürü beslemektedir. Birçok kilise bunun yanı sıra havra bugün ibadetten men edilmiştir. Muvvahid bir Müslüman olarak peygamber (a.s) ve onun salih takipçilerinin geçmişte Müslüman olmayanlara göstermiş olduğu tahammülü örnek almak ve Kuran-ı Mübin'deki ilgili ayetlere sadakat göstermekle vazifeli olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Fuhşun, kumarın, tefeciliğin, madde bağımlılığının helak etme noktasına getirdiği güzelim Urfa'da, fırından dönüştürülerek ibadete açılan bir ibadethaneyi tehlike olarak hedef gösterenleri de insaf ve vicdanlı olmaya davet ediyorum."

( Gazeteipekyol)



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