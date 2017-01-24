Reklam
Bugun...


Urfalı dolandırıcılar Ordu'da yakayı ele verdi
Ordu'da yaşlı bir kadını telefonla dolandırarak 150 bin lirasını aldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

facebook-paylas
Tarih: 24-01-2017 22:54
Urfalı dolandırıcılar Ordu'da yakayı ele verdi
+ -

Şanlıurfa'dan geldikleri belirlenen ve kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, Altınordu ilçesinde yaşayan D.U.'yu (54) telefonla aradı. Telefondaki kişi, D.U.'ya FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini, kendisini bu durumdan kurtarabileceklerini belirterek para talep etti. Bunun üzerine panikleyen D.U, ilçedeki bir bankadaki hesabında bulunan 150 bin lirayı çekerek İ.Y. (19) ve S.Ç.'ye (26) önceden belirlenen yerde teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.U., durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettikleri İ.Y. ve S.Ç.'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldıkları evde yakaladı.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya geldikleri öğrenilen İ.Y. ve S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan dolandırıcılara 150 bin lirasını kaptıran, kısa süre içinde kaptırdığı paraya kavuşan D.U.'nun emeklilikten ve fındıktan elde ettiği parayı down sendromlu kızının eğitimi için biriktirdiği öğrenildi.

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Urfalı dolandırıcılar Ordu'da yakayı ele verdiUrfalı dolandırıcılar Ordu'da yakayı ele verdi
Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 6 YaralıŞanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
Şanlıurfa'da Eylem Hazırlığındaki 5 PKK'lı YakalandıŞanlıurfa'da Eylem Hazırlığındaki 5 PKK'lı Yakalandı
Şanlıurfa'da bir polis şehit olduŞanlıurfa'da bir polis şehit oldu
Şanlıurfa'da Fetö/pdy Operasyonu: 5 GözaltıŞanlıurfa'da Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı
KHK ile Şanlıurfa' da görevden ihrac ve iadeler varKHK ile Şanlıurfa' da görevden ihrac ve iadeler var
Türkmen komutandan Türkiye'ye ilginç çağrıTürkmen komutandan Türkiye'ye ilginç çağrı
Şanlıurfa'da Karacadağ için Kayak Yatırımı MüjdesiŞanlıurfa'da Karacadağ için Kayak Yatırımı Müjdesi
Edirne'den, Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ihalesi hazırlandıEdirne'den, Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ihalesi hazırlandı
Şanlıurfa'da Kaza: 1 Ölü, 3 YaralıŞanlıurfa'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI