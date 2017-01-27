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Urfa'lıların vazgeçilmezi Patlıcanın bilinmeyen faydaları
Urfa'lıların sofralarının vazgeçilmezi Patlıcanın faydası yok diye düşünmeyin, yanılıyor olabilirsiniz. İşte faydaları…

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Tarih: 27-01-2017 21:27
Urfa'lıların vazgeçilmezi Patlıcanın bilinmeyen faydaları
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Patlıcanda  A vitamini ve fosfor vardır.

Patlıcanın en önemli özelliği sinirleri yatıştırmasıdır.

İdrar söktürücü görevi gördüğü için vücuttan su atılmasına ve kilo vermeye yardımcı olur.

Kansızlığa iyi geliyor. Külde ya da ocak üzerinde pişirebilirsiniz. Bu en sağlıklı pişirme yöntemidir.

Damarları yüksek kolesterolün yarattığı kötü etkilerden korur. Aynı zamanda hayvanlar üzerinde yapılan bir deneyde patlıcan yiyenlerin mide kanserine yakalanmadığı görülmüş.

Kasların gelişimine yardımcı oluyor ve kas kasılmalarına da iyi geliyor.

Hazımsızlığa iyi gelerek bağırsakları da iyi çalıştırıyor.

Patlıcanı asla çiğ yemeyin, zehirlenebilirsiniz. Mutlaka pişirin.




Kaynak: hastane.com.tr



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